AirTags: Belastungstests für Apples neue Bluetooth-Tracker

Als Apple die neuen AirTags vorgestellt hat, wurde gleichzeitig auch die Information geteilt, dass die kleinen Bluetooth-Tracker nach IP67 wasser- und staubdicht sind. Sie können bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter tiefen Wasser überstehen, sind nach IEC-Norm 60529 zertifiziert und sollen sich bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius verwenden lassen. Doch wie schlagen sie sich im Alltag, wenn sie großen Belastungen ausgesetzt sind?

Der Blogger Kirk McElhearn von Intego hat seine AirTags daher einiges zugemutet und sie nicht nur eingefroren, sondern auch großer Hitze und der Waschmaschine ausgesetzt. Abnutzung scheint generell ein Problem der AirTags zu sein, gerade wenn sie an Schlüsselanhängern angebracht und herumgetragen werden: Einige Bluetooth-Tracker wiesen schon nach einer Woche deutliche Gebrauchsspuren und tiefe Kratzer auf der Edelstahlseite auf, sogar „Display“schutzfolien werden für die AirTags bereits angeboten. Auch mein Exemplar, das in einem roten Apple Leather Key Ring am Schlüsselbund hängt, hat nach kurzer Zeit bereits einige Abnutzungsspuren bekommen, und das trotz sorgfältiger Behandlung.

Kirk McElhearn hat daher einige Stresstests mit seinen AirTags unternommen und unter anderem ein Exemplar in die Tiefkühltruhe bei -22 Grad Celsius gelegt, ein weiteres an der Windschutzscheibe des Autos bei maximal 44 Grad Celsius angebracht, und auch eins bei 40 Grad mit 1.400 Umdrehungen/Minute in der Waschmaschine mit anschließendem Trockner-Vorgang gewaschen. Obwohl der AirTag bei letzterem Test dem Wasser länger als 30 Minuten ausgesetzt war, überstand er, wie auch die beiden anderen AirTags, den Test ohne Schaden.

In einem letzten Test ließ McElhearn tatsächlich einen AirTag auf einem Schotterplatz mehrfach von seinem Auto überfahren. Und als wäre das nicht genug, hüpfte der Tester zudem noch auf dem Bluetooth-Tracker herum, sowohl auf Schotter, als auch auf gepflastertem Untergrund eines Gehwegs. Das Ergebnis:

„Der AirTag wurde gut durchgescheuert, und das einzige Problem war, dass sich das Gerät bei wiederholtem Treten schließlich öffnete, was es unmöglich machte, um etwas zu tracken, da die Batterie nicht richtig saß.“

Die AirTags scheinen also wirklich robust zu sein und selbst unter erschwerten Bedingungen noch in der Lage zu sein, ihr Tracking fortzusetzen. Viele Gedanken muss man sich daher nicht machen, wenn man eines der kleinen Tracker-Exemplare in den Rucksack, an den Koffer oder an den Schlüsselbund steckt. So lautet auch das Fazit von Kirk McElhearn. „Mach dir nicht zu viele Gedanken darüber, wie du sie behandelst, und kaufe auf keinen Fall AirTag-Bildschirmschutzfolien.“