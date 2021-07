Kuo: 11″ iPad Pro soll nächstes Jahr auch ein Mini-LED Display bekommen

Bisher hat Apple nur das große 12,9″ iPad Pro mit einem neuen Mini-LED Display ausgestattet. Dieses sorgt für höhere Kontraste und eine bessere Farbdarstellung. Laut dem Apple-Analyst Ming-Chi Kuo soll auch das kleinere 11″ iPad Pro im nächsten Jahr mit Mini-LED ausgestattet werden.

In einer Notiz an Investoren hat Kuo gesagt, dass neben einem neuen MacBook Air mit Mini-LED im nächsten Jahr auch das 11″ iPad Pro auf Mini-LED umgestellt wird. Bisher muss das kleine iPad Pro auf die Technologie verzichten.

Und obwohl das iPad Pro erst kürzlich aktualisiert wurde, sind schon jetzt einige Details zur kommenden Generation bekannt. Bloomberg will wissen, dass Apple für das nächste iPad Pro an eine Glasrückseite arbeitet und (Reverse) Wireless Charging testet. Gleichzeitig soll Apple an einem noch größeren Display forschen, welches aber noch nicht in absehbarer Zeit erwartet wird.