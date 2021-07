Amazon Prime Video: Werbeeinblendungen in Filmen gezeigt

Videostreaming-Dienste sind eine feine Sache und haben gerade bei der jüngeren Generation das lineare Fernsehen fast völlig ersetzt. Warum zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten, wenn man die Lieblingsserie sehen will, und dann noch eine Woche bis zur nächsten Folge warten? Bei Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video und Co. kann man spannende Serien in einem Rutsch schauen, das sogenannte Binge-Watching.

Auch auf lange Werbepausen, wie man sie vom linearen Fernsehen kennt, wird bei Videostreaming-Services größtenteils verzichtet. Verlängert sich ein Blockbuster-Film im Fernsehen aufgrund ständiger Werbeunterbrechungen schnell einmal um 45 Minuten oder mehr, kommt man bisher als zahlender Kunde oder Kundin bei Netflix und Co. ohne Werbespots aus. Bisher.

Noch keine Werbung auf Apple-Geräten gesichtet

Wie die Redaktion von t3n berichtet, wurden nun auf Fire TVs und Fire-Tablets von Amazon Werbepausen bei Amazons eigenem Videostreaming-Dienst Amazon Prime Video (App Store-Link) gesichtet. Schon seit einigen Jahren geht der Video-Anbieter einen eigenen Weg und blendet den Nutzern und Nutzerinnen vor und nach einer Serie oder Film Werbung für Eigenproduktionen ein. Diese Trailer lassen sich meistens nach einigen Sekunden ausblenden und mit dem eigentlichen Inhalt starten.

„Wer jetzt allerdings zwischendrin den Film aufgrund mangelnder Werbepausen für eine Pinkelpause anhalten muss, wird bei der Rückkehr mit Werbung belohnt. Das ist vermehrt Nutzern aufgefallen. Diese berichten auch davon, dass sie beim Zurückspulen erneut Werbeblöcke angezeigt bekommen hätten. Amazon selbst äußerte sich noch nicht zu den geschilderten Fällen.“

Die Werbeeinblendungen beim Vor- oder Zurückspulen sollen aktuell die Amazon-eigene Hardware der Fire TVs und Fire-Tablets betreffen. Auf Apple TVs, dem Mac, mobil auf iPhones und iPads, sowie auf Android TVs sind die Prime Video-Inhalte offenbar weiterhin ohne Unterbrechungen nutzbar.

Habt ihr bei Amazon Prime Video schon mitten in Filmen oder Serien Werbeeinblendungen bemerkt? Wenn ja, auf welchen Geräten? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen und Meinungen zu diesem Thema.