Landgericht Berlin: Verwahrentgelt auf Girokonten ist unzulässig

In den letzten Wochen haben wir darüber berichtet, dass die DKB, die 1822direkt und die ING-DiBa für ihre Girocard künftig Geld verlangen. Gleichzeitig hat die DKB ihre neuen Richtlinien für das Verwahrentgelt vorgelegt und bestraft viele Sparer, die mehr als 25.000 Euro auf dem Konto haben. Das Verwahrentgelt ist bei vielen Banken zum Standard geworden, allerdings gibt es nun ein neues Urteil, dass das Verwahrentgelt in Frage stellt.

Eine Klage von Verbraucherschützern zeigt, dass dieses Verwahrentgelt nicht zulässig ist. Das Landgericht Berlin hat entscheiden, dass die Sparda-Bank Berlin keine Minuszinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten mehr erheben darf. Zur Begründung heißt es: „Die Berechnung eines Verwahrentgelts bei Girokonten sei mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren. Die Klausel benachteiligt den Verbraucher daher unangemessen. Die Bank soll das Verwahrentgelt auf eigene Kosten zurückzahlen“.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bank ein Kontoführungsentgelt erhebt. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn die Sparda will gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Thema in Zukunft entwickelt. Sollte das Verwahrentgelt letztendlich wirklich für unzulässig erklärt werden, müssen Banken hohen Rückzahlungen einplanen.

Sollte in Zukunft das Verwahrentgelt verboten werden, bin ich ziemlich sicher, dass sich die Banken das Geld anderweitig holen. Dann werden kostenlose Konten nicht mehr kostenlos sein oder das Kontoführungsentgelt angehoben. Wir werden die Verfahren und Entscheidungen beobachten und euch weiterhin auf dem Laufenden halten.