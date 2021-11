DKB, 1822direkt und ING-DiBa machen die Girocard kostenpflichtig

Im Banken-Sektor scheint sich aktuell viel zu bewegen. Die Amazon- und ADAC-Kreditkarte müssen sich nach einem neuen Partner umsehen, bei der DKB, 1822direkt und ING-DiBa bastelt man seine Kontomodelle um und wird künftig die Girocard nur noch kostenpflichtig anbieten.

DKB setzt auf VISA Debitkarte

Ich bin vor rund zwei Jahren von der Postbank zur DKB gewechselt. Das Angebot mit einem kostenlosen Konto, einer Girocard und einer echten Kreditkarte mit Apple Pay war unschlagbar. Wird das Konto aktiv genutzt (mindestens 700 Euro Eingang pro Monat), bleibt der Aktivstatus erhalten und das Konto kostenlos. Doch nun krempelt die DKB dieses Angebot um.

In der ersten Hälfte 2022 wird die DKB nämlich auf die neue DKB VISA Debitkarte setzen. Diese soll die Girokarte und auch die klassische Kreditkarte ersetzen. Ich persönlich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll, da ich gerne eine klassische Kreditkarte habe. Bei Debitkarten kann es zum Beispiel bei der Mietwagenbuchung im Ausland zu Schwierigkeiten kommen, da die Anbieter immer einen Sicherheitsbetrag auf der Karte blocken, was bei Debitkarten häufig problematisch ist.

Es gibt zwei Optionen: Nach Erhalt der automatisch zugeschickten VISA Debitkarte könnt ihr diese im Banking aktivieren und die VISA Kreditkarte kündigen. Die Girokarte können Bestandskunden kostenlos behalten, Neukunden müssen diese aber bezahlen. Ein weiterer Nachteil der Debitkarte: Bezahlen an reinen Girocard-Akzeptanzstellen ist nicht mehr möglich. Folgende Grafik stellt die Karten gegenüber, alle Details gibt es auch auf dieser Webseite.

1822direkt will 6 Euro pro Jahr pro Karte

Ich bin auch Kunde bei der 1822direkt, hier pflege ich mit meiner Freundin ein gemeinsames Konto. Während auch dieses Konto bisher kostenlos war, wird man ab dem 1. Januar 2022 für die Girocard 6 Euro pro Jahr zahlen müssen – und das gilt für Bestands- und Neukunden. Das ist ein Preis, der in Ordnung geht, ich sehe hier keinen Grund für einen Wechsel.

Gut: Die Girocard ist mit Apple Pay kompatibel. Die optionale Kreditkarte ebenfalls, ab dem 1. Januar 2022 fällt hier aber die Jahrespreisrückerstattung bei einem Warenumsatz ab 4.000 Euro weg. Die Karte kostet dann 29,90 Euro pro Jahr.

Ein weiterer Vorteil der 1822direkt: Ihr könnt an allen Automaten der Sparkasse Geld abheben.

ING-DiBa Girocard kostet 99 Cent im Monat

Auch die ING-DiBa stellt um: Ab dem 1. März 2022 kostet die Girocard 99 Cent pro Monat. Das gilt für Neu- und Bestandskunden. Auch die ING-DiBa möchte ihre Kunden die VISA Debitkarte schmackhaft machen, die kostenlos im Konto enthalten ist. Optional lässt sich die Girocard kündigen, wenn man die Kosten nicht bezahlen möchte. Das Konto ist übrigens nur dann kostenlos, wenn ihr einen Geldeingang von 700 Euro und mehr habt oder unter 28 Jahre alt seid. Ansonsten werden hier 4,90 Euro pro Monat fällig. Den neuen Preiskatalog findet ihr hier.