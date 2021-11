Twitter zeigt wieder eine Vorschau für Instagram-Links an

Ihr kennt das sicherlich: Fügt man einen Link seinem Tweet hinzu, wird eine schöne Vorschau mit Bild, Video und Co geladen. Und fortan werden auch Instagram-Links wieder als Vorschau-Karte angezeigt. 2012 hatte Instagram die Entscheidung getroffen, die Vorschau auf Twitter zu unterbinden. Damals sagte Instagram-Gründer Kevin Systrom, der Grund sei, dass Instagram die Kontrolle über seine Inhalte übernehmen wolle und dass das Unternehmen möchte, dass Bilder auf Instagram und nicht auf Twitter angesehen werden.

Nun die Kehrtwende: Auf iOS, Android und im Web werden Instagram-Links wieder automatisch als Vorschau angezeigt. So kann man auf einen Blick sehen, was sich hinter dem Link verbirgt, bevor man drauf drückt. Die neue Funktion wird aktuell ausgerollt und sollte in Kürze bei allen Nutzern und Nutzerinnen freigeschaltet sein.

