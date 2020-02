LEGO Legacy – Heroes Unboxed: Neues RPG-Kampfspiel von Gameloft gestartet

Das LEGO-Universum breitet sich weiter aus: Nahezu alle großen Franchises verfügen mittlerweile über einen LEGO-Ableger, darunter auch Harry Potter oder Star Wars. Mit LEGO Legacy: Heroes Unboxed (App Store-Link) gibt es nun einen weiteren Titel für mobile Geräte, der von Gameloft als Freemium-Titel in den deutschen App Store gebracht worden ist. Der Download ist typischerweise gratis, die Einrichtung auf iPhone oder iPad nimmt etwa 330 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 9.0 oder neuer in Anspruch. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung mit an Bord.

„Tauche in ein lebhaftes LEGO-Universum voller Action, Kämpfe, Sets und Helden ein“, heißt es von den Machern im App Store. „Deine Lieblings-Minifiguren und Sets warten schon auf dich – im dynamischsten rundenbasierten RPG aller Zeiten. Kämpfe dich mit Teams legendärer Helden aus geliebten LEGO-Themen an die Spitze der Bestenliste und bereite dich auf actiongeladene RPG-Kampagnen vor, die dich von der Hohen See bis in den Weltraum führen.“

Grundsätzlich beginnt man in LEGO Legacy: Heroes Unboxed mit einem kleinen Team von kultigen LEGO-Figuren, die sich nach und nach mit Fähigkeiten aufrüsten lassen. Im Verlauf des Spiels lässt sich die Figurensammlung zudem erweitern, um so ein wortwörtlich schlagkräftiges Team für die rundenbasierten Kämpfe zusammenzustellen. Es gibt dabei Charaktere aus allen Epochen, wie Käpt’n Rotbart, Lloyd aus Ninjago, Willa die Hexe oder Astronaut Reed, die zu Sets verbunden werden und somit noch weitere Kräfte bündeln können.

Nutzer im App Store vergeben 4,9 Sterne fürs Spiel

Jeder LEGO-Held verfügt über spezifische Möglichkeiten und Angriffsoptionen, von denen man während der rundenbasierten Kämpfe Gebrauch machen kann. Hier heißt es, strategisch klug zu handeln, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Wer möchte, kann auch in einem asynchronen Mehrspieler-Modus gemeinsam mit anderen Gamern Kämpfe bestreiten und einer Gilde beitreten. Letztere erlaubt es, Helden auszuleihen, um sich durch Kampagnen und Events zu kämpfen.

Wie bei vielen anderen Freemium-Titeln verzichtet auch LEGO Legacy: Heroes Unboxed nicht auf In-App-Käufe im Spiel. Mit diesen können in einem eigenen Shop Münzen und Edelsteine eingesetzt werden, um so neue Boni und Charaktere freizuschalten. In wie weit man auch ohne Zukäufe vorankommt, muss die Zeit zeigen. Immerhin: Auch für gewonnene Kämpfe und tägliches Einloggen, ebenso wie für errungene Erfolge und Missionen werden Extras ausgeschüttet. Von den Nutzern im App Store gibt es für das Spiel bisher erfreulich gute 4,9 von 5 Sternen. Habt ihr LEGO Legacy schon ausprobiert?