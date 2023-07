Leistungsstarke USB-C-Ladegeräte mit bis zu vier Anschlüssen im Angebot

Heute Nachmittag hat uns ein kleines Paket des uns bisher unbekannten Herstellers Oraimo erreicht. Darin enthalten: Zwei USB-C-Ladegeräte mit bis zu vier Anschlüssen. Technisch sicherlich kein Wunderwerk, bei einem kleinen Blick auf die aktuelle Marktlage bei Amazon aber sehr preisgünstig. Wir wollen euch die beiden Modelle vorstellen.

Das 65 Watt Ladegerät von Oraimo im Detail

Mit einem Listenpreis von 36,99 Euro versehen könnt ihr das kleinere der beiden Ladegeräte von Oraimo derzeit deutlich günstiger kaufen. Auf der Produktseite lassen sich gleich zwei Gutscheine aktivieren, so dass der Endpreis an der Kasse 23,97 Euro beträgt.

Dafür bekommt ihr ein Ladegerät mit 65 Watt, das insgesamt drei Anschlüsse bietet: Zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss. Interessant ist dabei vor allem die Aufteilung der Leistung, hier ein kleiner Überblick:

USB-C1 oder USB-C2: maximal 65 Watt

USB-C1 + USB-C2: 45 + 20 Watt

USB-C2 + USB-A: 15 Watt

Hier ist der Flaschenhals dieser Lösung ziemlich gut zu erkennen: Der zweite USB-C-Port und der USB-A-Anschluss müssen sich die Leistung teilen. Hier sollte man also ein wenig darauf achten, wie man seine Geräte anschließt. Ansonsten kann man für den Preis von 23,97 Euro wirklich nicht meckern.

Angebot 65W USB C Netzteil, Oraimo Schnellladegerät Ultrakompakt, PPS 3-Port GaN Ladegerät... Breite Kompatibilität: Der Oraimo 65W GaN-Schnellladegerät ist hier, um Ihnen die Leistung zu bieten, die Sie benötigen, um Ihr Telefon, Tablet und...

Ultraschnelles 65W Schnellladen: Genießen Sie maximales 65W-Laden für ein einzelnes Gerät, leistungsstark genug, um ein MacBook Pro 13" in...

Noch mehr Leistung: Das 120 Watt Netzteil

Wenn ihr mehr Anschlüsse braucht, könnt ihr zum größeren Ladegerät von Oraimo greifen. DAs kostet regulär 59,99 Euro, auch hier gibt es aber einen Rabatt und einen zusätzlichen Coupon auf der Produktseite. So landet ihr an der Kasse bei einem Preis von 37,99 Euro.

Geboten werden euch dafür drei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss. Die ersten beiden Ports können im Einzelbetrieb bis zu 100 Watt leisten, das ist sehr ordentlich und reicht auch für größere MacBooks. Sind die ersten beiden Ports besetzt, werden sogar zwei Mal bis zu 60 Watt geliefert.

Optisch passen die beiden Ladegerät sehr gut zueinander, beide sind im gleichen Grauton gehalten. An den Seiten gibt es eine kleine Maserung, die ebenfalls einen schicken Eindruck macht. Was mir sehr gut gefällt: Alle regulatorischen Aufdrucke sind auf der Stecker-Seite versteckt und so im Betrieb nicht sichtbar.