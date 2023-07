Balkonkraftwerk-Sets von Priwatt im Sale jetzt günstiger kaufen

Rund um das Thema Balkonkraftwerke hat man im Prinzip zwei grundlegende Möglichkeiten: Entweder entscheidet man sich für ein Komplettpaket eines Herstellers oder macht sich selbst auf die Suche nach gen günstigsten Einzel-Komponenten. Dann muss man aber darauf achten, dass die verschiedenen Teile auch miteinander kompatibel sind, eine Gefahr für den Mikro-Wechselrichter könnte beispielsweise eine zu hohe Leerlaufspannung der Solarmodule sein.

Mittlerweile gibt es einige Anbieter für Komplett-Sets, eines von Anker haben wir euch ja bereits vom Frühjahr vorgestellt. Eine andere Alternative ist der deutsche Anbieter Priwatt, der aktuell einige seiner 2022er-Modelle zum Sparpreis verkauft. Mit dem Gutschein SALE100 bekommt ihr die Produkte auf dieser Aktionsseite noch einmal 100 Euro günstiger.

Das Priwatt-Basis-Paket ohne Halterungen

Im Basis-Paket sind neben den zwei 410 Watt starken Solarmodulen und dem 600 Watt Wechselrichter lediglich zwei Halterungen für den Wechselrichter sowie zwei DC-Verlängerungskabel enthalten. Mitbestellen könnt ihr ein Anschlusskabel, etwa ein fünf Meter langes Schuko-Kabel für 30 Euro. Die Versandkosten werden pauschal mit 29 Euro berechnet. Mit dem Gutschein käme man bei dieser Kombination auf 508 Euro. Nur die Halterungen muss man selbst beisteuern.

priFlat Duo mit Aufständerung

Für einen Aufpreis von 170 Euro erhaltet ihr eine Aluminiumaufständerung, um das Balkonkraftwerk auf einem Flachdach oder direkt im Garten aufstellen zu können. Der Gesamtpreis von 678 Euro enthält das Basis-Paket plus Schuko-Kabel plus Versandkosten.

Oder doch lieber mit Upgrade-Option auf 800 Watt?

Wie sich vielleicht schon herumgesprochen hat, soll es auch in Deutschland bald erlaubt sein, mit einem Balkonkraftwerk 800 statt 600 Watt in das Hausnetz einzuspeisen. Darauf müsstet ihr mit den 2022er-Modellen von Priwatt verzichten.

Mit den aktuellen Modellen von Priwatt wird man eine Upgrade-Option erhalten. Und auch hier gibt es mit dem Gutschein PRIFLAT100 aktuell eine zusätzliche Ersparnis von 100 Euro. Für das Basis-Paket plus Schuko-Kabel und Versandkosten bezahlt man dann nur noch 558 Euro. Also nur 50 Euro mehr als für die 2022er-Modelle.

Diesen Aufpreis würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Natürlich erzielt man nur in wenigen Stunden am Tag mehr als 600 Watt – und auch nur wenn die Sonne richtig knallt. Zusätzlich verfügen die neuen Priwatt-Modelle aber auch über einen Wechselrichter mit WLAN, so dass man per App die Energieerzeugung verfolgen kann.