Videostreaming: Marktanteile von Prime Video, Netflix und Co. in Deutschland

Auch wenn es zuletzt einige Querelen um den beliebten Videostreaming-Anbieter Netflix gab, der das sogenannte Account-Sharing seit kurzem auch in Deutschland verbietet, sind Videostreaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ und weitere nach wie vor äußerst beliebt. Der Streaming-Guide JustWatch hat nun interessante Zahlen zur Entwicklung der Videostreaming-Anbieter auf dem deutschen Markt für das zweite Quartal dieses Jahres (1.4. bis 30.6.2023) veröffentlicht.

Trotz des angekündigten Account Sharing-Verbots von Netflix teilten sich im zweiten Quartal dieses Jahres Prime Video und Netflix den ersten Platz der Videostreaming-Dienste mit jeweils 30 Prozent Marktanteil. Mit einem guten Abstand von 10 Prozent folgt auf dem dritten Platz der vergleichsweise junge Streaming-Anbieter Disney+, gefolgt von WOW (ehemals Sky Ticket) mit einem Marktanteil von 8 Prozent. AppleTV+ kommt näher an WOW heran und kommt jetzt auf einen Marktanteil von 5 Prozent. Das erst kürzlich in Deutschland gestartete Paramount+ kommt immerhin schon auf Anteile von 4 Prozent, die verbleibenden 3 Prozent teilen sich andere kleinere Dienste.

Apple TV+ legt hinsichtlich Marktanteilsentwicklung am meisten zu

Interessant ist neben den von JustWatch erhobenen Marktanteilen der einzelnen Streaming-Dienste auch die Marktanteilsentwicklung. Hier greift JustWatch auf Zahlen zwischen Januar und Juni dieses Jahres zurück. Apple TV+ hat dabei unter allen Services am meisten zugelegt und konnte um 1,5 Prozent wachsen. Auch Paramount+ ist ein weiterer Gewinner mit einem Wachstum von einem Prozent. Amazons Dienst Prime Video und Disney+ hingegen mussten jeweils einen Prozent an Marktanteilen einbüßen.

Die erhobenen Daten basieren auf der Plattform JustWatch, das mit dem eigenen Streaming-Guide in mehr als 120 Ländern weltweit vertreten ist und Informationen für mehr als 600 Streaming-Dienste sowie über 270.000 Filme und Serien auflistet. Die Ergebnisse von JustWatch kamen anhand des gemessenen Interesses an Streaming-Anbietern in Deutschland zustande.

Grafiken: JustWatch.