Lichterketten für den Weihnachtsbaum: Twinkly und Hue im Angebot

Wann genau wird denn bei euch Zuhause der Weihnachtsbaum aufgestellt? Mittlerweile ist es ja nicht mehr sonderlich lang bis zum 1. Advent und irgendwie vergeht die Vorweihnachtszeit dann doch oft schneller als gedacht. Falls ihr es in diesem Jahr mit einer smarten Lichterkette probieren möchtet, dann gibt es in der Black Friday Woche die passenden Angebote.

Twinkly-Lichterkette für 82,90 Euro bei Proshop

Der dänische Anbieter Proshop verkauft in seinem deutschen Shop die Twinkly Lichterkette mit 250 LEDs für 82,90 Euro. Selbst mit den Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro ist das noch der aktuelle Internet-Bestpreis.

Solltet ihr einen Weihnachtsbaum mit einer Größe von ca. 150 bis 200 Zentimetern aufstellen wollen, dann ist die 20 Meter lange Lichterkette aus meiner Sicht eine gute Lösung. Die technische Ausstattung ist dank warmweißer und RGB-LEDs sehr gut.

Die Einbindung in das Smart Home erfolgt per WLAN, die Steuerung üblicherweise über die Twinkly-App. Dort könnt ihr euren Baum scannen und so die exakte Position jeder LED bestimmen. Das macht besonders eindrucksvolle Effekte und Animationen möglich. Dank der warmweißes LEDs kann aber auch eine dezente Stimmung erzeugt werden.

Twinkly Lichterkette RGB+W

Solltet ihr ganz auf Farben verzichten können oder eine längere Lichterkette benötigen, dann findet ihr im Rahmen der Black Friday Woche von Proshop noch zahlreiche weitere Twinkly-Lichterketten zum Sparpreis.

Für Philips Hue: Die Festavia-Lichterkette

Solltet ihr bei euch Zuhause auf Philips Hue setzen, dann solltet ihr aus meiner Sicht überlegen, doch etwas mehr zu investieren. Die Philips Hue Festavia Lichterkette kostet mehr als doppelt so viel, ist dafür aber auch perfekt in die Hue-Erlebniswelt integriert.

Das bedeutet für euch: Die Lichterkette kann beispielsweise mit einem Schalter von Philips Hue gesteuert werden. Oder aber ihr erstellt mit der Lichterkette und anderen Hue-Lampen im Raum eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre. Was mir hier besonders gut gefällt: Farbverläufe sind so einfach und toll erstellt, wie mit keiner anderen App.

Um den hohen Preis zumindest ein wenig erträglicher zu machen, könnt ihr euch das Bundle von tink.de anschauen. Dort bekommt ihr die Festavia zusammen mit einem Echo Show 5 für 209,95 Euro.

Hue Festavia 20m + Echo Show 5

Zusätzlich zur Steuerung mit der App des Herstellers lässt sich die Festavia-Lichterkette, genau wie übrigens die Modelle von Twinkly, auch per Apple HomeKit, Amazon Alexa oder Google Assistant steuern. Zudem sind beide Modelle auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet.