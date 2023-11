Procreate Dreams: Animations-App für das iPad neu im App Store

Die Zeichen-App Procreate (App Store-Link) ist schon seit einigen Jahren im deutschen App Store vertreten und zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten iPad-Apps ihres Genres. Von Kreativprofis und aufstrebenden Künstlern bzw. Künstlerinnen geschätzt, kann Procreate mittels eines Einmalkaufes in Höhe von 14,99 Euro dauerhaft genutzt werden. Die Anwendung kommt nicht ohne Grund auf sehr gute 4,4 von 5 Sternen im App Store.

Schon im September dieses Jahres hat das australische Entwicklerteam von Savage Interactive eine neue App angekündigt, mit der sich Animationen auf dem iPad erstellen lassen sollen: Procreate Dreams. Nun ist letztere App im deutschen App Store erschienen und setzt ebenso wie die Zeichen-App des gleichen Studios auf einen Einmalkauf, dieses Mal in Höhe von 22,99 Euro. Procreate Dreams (App Store-Link) ist rund 1,1 GB groß und benötigt zur Installation mindestens iPadOS 16.3 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

Auf der eigenen Produktseite von Procreate Dreams informiert das Entwicklerteam im Detail über die angebotenen Features, und halten dort auch ein etwa 30-minütiges Präsentationsvideo zur Neuerscheinung bereit. Die Anwendung soll sich im Bereich der Illustration, Design und für das Comiczeichnen eignen und dort entsprechende Animations-Tools zur Verfügung stellen, um so beispielsweise Marketing-Videos, Kurzfilme, Werbespots oder Musikvideos erstellen zu können.

Spannend an Procreate Dreams ist der intuitive Ansatz des 2D-Animations-Workflows, der sich in vielen Bereichen auch über den Apple Pencil steuern lässt. Die Anwendung bietet Live Motion und Effekte, ein Echtzeit-Rendering und eine Multitouch-Timeline mit flüssigen Gesten, und unterstützt Voice-Overs, Musik und Soundeffekte. Farben, Deckkraft und mehr lassen sich anpassen, um den Arbeitsablauf zu optimieren, und auch Keyframes können im Handumdrehen für präzise Bewegungsgrafiken und filmische Animationen hinzugefügt werden. Texturen können mittels allen bevorzugten Procreate-Pinseln in einer hohen Auflösung in die Animationen hinzugefügt werden, und auch ein Flipbook zum schnellen Durchblättern von Frames steht in der App bereit.

Da Procreate Dreams erst ganz frisch im deutschen App Store erschienen ist, gibt es bisher keine Nutzerbewertungen und Rezensionen für die neue iPad-Animations-App. Sollte das Team von Savage Interactive allerdings genauso viel Enthusiasmus in die Entwicklung wie bei Procreate gelegt haben, dürfte auch diese Neuerscheinung ein echter Erfolg werden.