Lite Bulb Moments: Smarte Lichterkette mit Alexa und Google im Test

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und bei einigen von euch ist die Weihnachtsdeko vielleicht schon längst aufgehängt. Für alle, die noch auf der Suche nach der passenden smarten Lichterkette sind, habe ich die Smart String Lights von Lite Bulb Moments ausprobiert.

Der dänische Hersteller Nordic Smartlight entwickelt nachhaltige LED-Produkte, die Herstellerangaben zufolge plastikfrei und recyclebar sind. Veröffentlicht werden die smarten Lampen und Lichter unter der Marke Lite Bulb Moments. Für die festliche Jahreszeit hat Nordic Smartlight nun verschiedene LED-Lichterketten auf den Markt gebracht, die mit allen wichtigen Features smarter Beleuchtung daherkommen. Ich habe die Variante Smart String Lights Globe für euch getestet.

Edle Verpackung, weniger hochwertiges Produkt

Die Smart String Lights kommen in einem hochwertigen Karton, der dem Produkt vor dem Auspacken eine recht edle Anmutung gibt. Auffällig dabei: Das Gewicht. Die Lichterkette samt Karton bringen 1,7 kg auf die Waage. Die Kette selbst wirkt bei genauerem Hinsehen dann allerdings weniger hochwertig, was die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung betrifft. Die kleinen Lampen sehen im ausgeschalteten Zustand billig aus und die verwendeten Fassungen scheinen, entgegen der Erwartung, aus Plastik gefertigt zu sein. Das Kabel hingegen sieht sehr stabil und widerstandsfähig aus, was ich im Falle einer Lichterkette wichtig finde. Optisch fällt das Kabel allerdings sehr ins Auge, was an dessen Stärke und Farbe liegt. Das muss man mögen.

Langes Kabel, 50 Lichter, In- & Outdoor geeignet

Die Kette ist mit insgesamt 50 Lichtern ausgestattet und hat eine Länge von 10 Metern. In meiner Ausführung „Globe“ messen die einzelnen Lampen 3 cm im Durchmesser. Erhältlich sind aber auch Ausführungen mit 5 cm Durchmesser oder den Lampenformen „Stars“, „Diode“ oder „Oval Globe“. Die Kette selbst kann drinnen oder draußen genutzt werden und ist entsprechend staub- und wasserresistent. Durch die Länge des Kabels und auch durch ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Leuchtkörpern lässt sich die Kette auf vielfältige Art und Weise und auch einfach montieren. Ein weiteres Pro: Die Lichterkette hat die Energieeffizienzklasse A+.

Einfaches Set-up per App

Um die Smart String Lights in vollem Umfang nutzen zu können, ist die Installation der Lite-Bulb-Moments-App erforderlich, die kostenlos im App Store geladen werden kann. Um das Set-up der Lichterkette möglichst einfach zu halten, sollte man zuerst die App laden, bevor man die Kette das erste Mal ans Stromnetz anschließt. Dann ist das Einrichten der Kette wirklich sehr schnell in drei Schritten getan. Im Anschluss taucht die Kette in der App auf und kann gesteuert werden.

Vorkonfigurierte und personalisierbare Szenen

In der App kann ich nun zwischen verschiedene Modi wählen: Weiß, Bunt, Statisch, Dynamisch und Musik. In jeder Kategorie gibt es vorkonfigurierte Szenen (z. B. Zuckerstange oder Ozean), die die Lampen auf eine jeweils definierte Weise leuchten und blinken lassen. Ich kann die Szenen dabei entweder direkt nutzen oder aber auch auf vielfältige Art anpassen (z. B. Anzahl der leuchtenden Lichter oder deren Farbigkeit). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Timer zu setzen und einen Zeitplan zu konfigurieren.

Gemäß Herstellerangaben soll die Lichterkette zudem mit Musik synchronisierbar sein. Dieses Feature finde ich etwas wahllos umgesetzt. Die Songs, die ich getestet habe, haben alle ein ähnliches Blinkmuster ausgelöst.

Die App selbst funktioniert gut und die Nutzung und Konfiguration der Lichterkette ist sehr einfach. Eine Steuerung ist allerdings nicht nur via App, sondern auch über Alexa und den Google Assistent möglich. Support für HomeKit gibt es nicht.

Für knapp 90 Euro bei Cyberport erhältlich

Die Smart String Lights von Lite Bulb Moments ist derzeit für 89,99 Euro bei Cyberport (zur Webseite) erhältlich. Amazon führt das Produkt bisher nicht. Ich persönlich würde nicht knapp 90 Euro in eine Lichterkette investieren. Da die Kette aber wirklich solide funktioniert und auch mit einem großen Funktionsumfang ausgestattet ist, lohnt sich der Kauf für Interessierte sicherlich.