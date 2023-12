Little Nightmares: Horror-Abenteuer startet im App Store

Bereits vor ein paar Jahren hat uns Very Little Nightmares sehr viel Freude bereitet. Die erste Umsetzung für iPhone und iPad ist mittlerweile auch auf Apple Arcade verfügbar und wurde extra für mobile Geräte entwickelt. Quasi die kleine Schwester des eigentlichen Abenteuers mit einer vereinfachten Grafik und einer kürzeren Geschichte.

Ab sofort könnt ihr euch aber rauch Little Nightmares (App Store-Link) auf iPhone und iPad installieren. Das Horror-Abenteuer mit einer vollumfänglichen 3D-Umgebung ist bereits im April 2017 für andere Systeme veröffentlicht wurden und ist jetzt endlich im App Store gelandet.

Zum Start kostet Little Nightmares 30 Prozent weniger

Zum Start gibt es das Spiel für 6,99 Euro mit einem Rabatt von 30 Prozent. Ab dem 20. Dezember wird der Preis dann ganz regulär 9,99 Euro betragen. Selbst das ist für ein Siel mit dieser klasse – bei Steam gibt es fast 40.000 „sehr positive“ Bewertungen – immer noch absolut angemessen.

Little Nightmares wurde für iPhone und iPad natürlich ein wenig angepasst, auch wenn sich am Spiel selbst nicht viel geändert hat. Neben einem optimierten Interface gibt es Game Center Erfolge sowie einen iCloud-Sync, damit ihr auf dem iPhone und iPad den selben Spielstand habt. Hinzu gesellt sich eine Unterstützung für Gamecontroller, als Alternative zur Touch-Steuerung.

In Little Nightmares musst du Six helfen, aus dem Schlund zu entkommen – einem riesigen, geheimnisvollen Gefäß, das von verdorbenen Seelen bewohnt wird, die auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit sind. In Little Nightmares löst man die kniffligen Rätsel der einzelnen Räume, versteckt sich in den Schatten der Monsterhöhlen und versucht jederzeit nicht in Gefahr zu geraten.

Die optische Inszenierung ist absolut gelungen und definitiv ein Erlebnis, das es so noch nicht im App Store gegeben hat. Nachdem ich Very Little Nightmares schon komplett durchgespielt habe, werde ich mir in den nächsten Tagen Little Nightmares auf jeden Fall vorknöpfen.