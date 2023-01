Logitech MX Keys für PC und Mac auf 77 Euro reduziert

Am Freitag haben wir in unserer Rundum-Sorglos-Empfehlung für den neuen Mac mini die Logitech MX Keys empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt war die Mac-Version der Tastatur mit 85 Euro am günstigsten. Heute bekommt ihr die Logitech MX Keys für PC und Mac für nur 77 Euro (Amazon-Link). Auch iPhone und iPad lassen sich mit der Tastatur koppeln.

Bei dieser Variante sind die Tasten universell beschriftet, ihr findet also beispielsweise ein @-Zeichen auf dem Q und ein weiteres auf dem L. So könnt ihr die Tastatur einfach mit beiden Systemen verwenden.

Die Logitech MX Keys ist mit einem vollständigen Nummernblock ausgestattet, den ich zur Eingabe von Ziffern einfach am liebsten mag und deswegen auch nicht darauf verzichten möchte. Außerdem gibt es verschiedene Sondertasten für Lautstärke, Mission Control oder Medien-Steuerung sowie auf Wunsch eine Beleuchtung für die Tasten.

Nahtloser Wechsel zwischen mehreren Computern möglich

Spannend sind die Extras, die Logitech mit der hauseigenen Logitech Options Software ermöglicht. Solltet ihr bei euch Zuhause zwei Computer gleichzeitig nutzen, könnt ihr dank der Flow-Steuerung nahtlos zwischen den Geräten wechseln und sogar in bester Apple-Manier Dateien zwischen den beiden Computern hin und her kopieren.

Die wohl wichtigste Eigenschaft, zumindest aus meiner Sicht: Auf der Logitech MX Keys kann man wunderbar tippen. Ich hatte bislang jedenfalls kein Interesse, diese Tastatur auszutauschen.