Logitech MX Keys Mini: Kompakte Tastatur für 49,99 Euro

Vielleicht gibt es da draußen eine bessere Tastatur und vielleicht auch eine, mit der ihr besser klar kommt. Sowohl Frederick als auch ich tippen aber seit mehreren Jahren auf den MX-Modellen von Logitech. Wir bevorzugen das große Layout mit Ziffernblock. Falls ihr das nicht braucht, könnt ihr jetzt besonders günstig zuschlagen.

Die offiziell 109,99 Euro teure Logitech MX Keys Mini in Silber/Weiß gibt es derzeit bei Amazon für 49,99 Euro (Amazon-Link). Das ist deutlich weniger als der aktuelle Preisvergleich, der aktuell bei rund 70 Euro liegt.

Die MX Keys Mini wird entweder mit einem kleinen USB-Dongle oder per Bluetooth mit bis zu drei Geräten gekoppelt, der Wechsel zwischen Computer, iPad oder iPhone erfolgt einfach per Knopfdruck. Die Tastatur wird per USB-C aufgeladen und verfügt über eine Tasten-Beleuchtung, die zur Steigerung der Akkulaufzeit aber auch deaktiviert werden kann.

Uns gefällt besonders das Tippgefühl. Wir schreiben quasi jeden Tag auf der Tastatur und kommen wirklich gut klar. Mir taugt der Druckpunkt der MX Keys zum Beispiel besser als der der MX Mechanical. Am Ende ist das aber wohl definitiv eine Frage des Geschmacks und der Gewöhnung.