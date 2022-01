Logitech Pop: Kunterbunte Tastatur mit anpassbaren Emoji-Tasten

Wenn ich Tastatur oder Maus empfehlen soll, dann fällt seit einigen Jahren der Name Logitech. Die MX-Serie hat es mir einfach angetan, schaut euch einfach die Berichte zur MX Master 3 und den MX Keys an. Nun bringt Logitech zwei neue Produkte nach Deutschland, die sich an alle die richten, die etwas mehr Farbe im digitalen Alltag gebrauchen können.

Noch gibt es zwar keine offizielle Ankündigung, Amazon verrät aber schon das Startdatum. Ab dem 21. Januar wird es die Pop-Serie von Logitech auch in Deutschland geben. Die drei Farben für Maus und Tastatur: Blast (Schwarz/Gelb/Grau), Daydream (Mint/Weiß/Gelb/Lila) sowie Heartbreaker (Rosa/Pink/Berry). Sollte ich eine Farbe nicht richtig benannt haben, verzeiht mir bitte.

Die Logitech Pop Tastatur kommt zwar ohne Ziffernblock, dafür aber mit vier austauschbaren Emoji-Tasten (acht Tasten ingesamt) sowie einer konfigurierbaren Emoji-Menü-Taste. Eine weitere Besonderheit: Es sind mechanische Tasten im Schreibmaschinenstil verbaut. Ich bin wirklich gespannt, wie das Tippgefühl hier ausfällt. Die Tastatur wird einzeln 99,99 Euro kosten.

Passend dazu gibt es für 39,99 Euro eine drahtlose Maus in der passenden Optik. Diese bietet drei Maustasten und ein Scrollrad. Beeindruckend ist die lange Batterielaufzeit von 24 Monaten. Für mich persönlich wäre das kompakte Design nichts, aber hier darf ja zum Glück jeder für sich entscheiden.

Maus und Tastatur können auch gleich im Bundle gekauft werden, hier gibt es zumindest bei Amazon aber keinen Preisvorteil. Wie sich die beiden kunterbunten Gadgets schlagen und für wen sich Maus und Tastatur eignen, das werden wir noch in einem Test für euch herausfinden.