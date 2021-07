Luminar AI: Neue Version 4 verspricht spektakuläre Porträts mit Bokeh AI

Die Standalone-Anwendung Luminar AI für macOS (Mac App Store-Link) und Windows ist laut eigener Aussage „der erste Bild-Editor, der komplett auf künstlicher Intelligenz beruht“. Im Mac App Store lässt sich die Anwendung für 99,99 Euro nach einem kostenlosen Download dauerhaft erwerben, auch ein Monats- und Jahresabo sind für 9,99 bzw. 55,99 Euro erhältlich. Für die Installation der App ist mindestens 620 MB an freiem Speicherplatz sowie macOS 10.13.6 oder neuer erforderlich.

Ab sofort ist Luminar AI in Version 4 verfügbar, das ein ganz neues Feature mit sich bringt: Bokeh AI. Das Entwicklerteam von Skylum bezeichnet die Funktion als „das effizienteste Werkzug für deine Porträtfotografie“.

„Das lang erwartete Feature Portrait Bokeh AI hilft Luminar-Kreativen, traumhafte und spektakuläre Porträts zu erschaffen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert dieses Tool schnell die Tiefe eines Bildes und erzeugt in Sekundenschnelle eine wunderschöne Hintergrundunschärfe, die deinen Porträts einen realistischen und verträumten 3D-Bokeh-Effekt verleiht. Du kannst damit automatisch die atemberaubende Hintergrundunschärfe eines hochwertigen Objektivs bei maximaler Blende emulieren, deinen Fotos auf einfache Weise Volumen, Luftigkeit und Tiefe verleihen, Unvollkommenheiten in einem unscharfen Hintergrund verbergen und das Motiv in deinen Fotos hervorheben.“

Texturen mit visueller Vorschau

Zudem gibt es in Version 4 von Luminar AI auch ein verbessertes Texturen-Werkzeug, das neue Möglichkeiten bietet. Auf der Registerkarte „Lokale Maskierung“ klickt man auf „+Hinzufügen“ und wählt „Texturen“. Jetzt kann man Texturen in der Dropdown-Liste visuell durchsuchen und hast sofort eine Vorstellung davon, wie das Endergebnis aussehen kann. Das Prinzip funktioniert genau wie in Himmel AI und Augmented Sky AI.

Ebenfalls neu sind erhebliche Verbesserungen des Himmel AI-Tools. Es gibt jetzt einen neuen Schieberegler, der die Position des Himmels korrekt anpasst. Mit dem Schieberegler Horizontverschiebung in Himmel AI kann man den Himmel ersetzen und die gewünschte Position der Horizontlinie einstellen. Im Luminar Marktplatz gibt es darüber hinaus auch neue weitere kreative Assets. Das Update auf Version 1.4.0 von Luminar AI steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort im Mac App Store zur Verfügung.