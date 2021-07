Apple TV+: Staffel 2 von Ted Lasso sorgt für erfolgreichstes Premieren-Wochenende

Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass Apples Comedy-Serie Ted Lasso für insgesamt 35 Emmy Awards, den wichtigsten TV-Preis der USA, nominiert ist. Ted Lasso läuft über Apples eigenen Videostreaming-Dienst Apple TV+ und konnte nun weitere Erfolge verbuchen.

Die Hauptrolle in Ted Lasso wird gespielt von Jason Sudeikis, der gleichzeitig auch als ausführender Produzent für die Serie agiert. In Ted Lasso wird ein amerikanischer Footballtrainer, angeheuert, um eine britische Fußballmannschaft zu managen – und das ohne jede Erfahrung auf dem Gebiet. Aber was ihm an Wissen fehlt, macht er mit Optimismus, Underdog-Entschlossenheit – und Keksen – wieder wett.

Zwölf Folgen der zweiten Staffel werden wöchentlich veröffentlicht

Wie Apple nun berichtet hat, hat der Start der zweiten Staffel von Ted Lasso am 23. Juli 2021 für das erfolgreichste Premieren-Wochenende bei Apple TV+ gesorgt. Apple gab an, dass Ted Lasso dem Streamingdienst den erfolgreichsten Premierentag am Freitag, das erfolgreichste Premieren-Wochenende und das Nummer 1-Debüt aller Serien und Filme beschert hat. Genaue Zahlen nannte Apple aber wie gewohnt nicht.

Auch von mir bekommt Ted Lasso eine Empfehlung: Die kurzweilige Serie ist durchaus unterhaltsam und hat einige wunderbare Momente. Staffel 2 von Ted Lasso mit insgesamt zwölf Folgen läuft seit letztem Freitag bei Apple TV+, die zweite Folge „Lavendel“, wird an diesem Freitag, den 30. Juli 2021, ausgestrahlt. Den Trailer zur zweiten Staffel haben wir euch abschließend unter dem Artikel eingebunden.