Wichtiges Update: Diese Sicherheitslücken beheben Apples jüngste Updates

Nachdem iOS und iPadOS 14.7 erst einige Zeit auf sich warten ließen, wurde die nachfolgende Version 14.7.1 bereits nach kurzer Zeit von Apple nachgeschoben. Seit kurzem sind sowohl iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1, als auch macOS 11.5.1 als neueste Aktualisierungen in den Einstellungen der Geräte verfügbar, auch wir berichteten über das Release.

Im Changelog der neuesten Software-Updates gibt man sich bei Apple eher schmallippig und berichtet von einem kleinen Fehler, der das Zusammenspiel zwischen iPhone und Apple Watch betrifft. Zudem sollen wichtige Sicherheitsupdates im Update enthalten sein, die „allen Benutzern empfohlen“ werden. Was es mit den erwähnten Sicherheitsupdates auf sich hat, erklärt unter anderem t3n.

„Mit einer sehr kurzfristig veröffentlichten Reihe von Sicherheitsupdates für seine Betriebssysteme reagiert Apple auf das Bekanntwerden einer schweren Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke läuft bei Apple unter der Bezeichnung CVE-2021-30807 und soll wohl anonym gemeldet worden sein. Im Kern handelt es sich um einen Speicherzuweisungsfehler, der dazu benutzt werden kann, beliebigen Code auf iPhones, iPads oder Macs auszuführen. Damit ließe sich etwa gezielt Malware einschleusen.“

Apple habe damit die bereits 13. Zero-Day-Lücke geschlossen, so Catalin Cimpanu von The Record. Apple habe auch zugegeben, dass die oben genannte Sicherheitslücke bereits aktiv genutzt worden sein könnte. Auf welchem Weg, darüber hüllt man sich in Schweigen. Auch mehrere Sicherheitsforscher gehen bei Twitter von dieser Möglichkeit aus. Es ist also dringend anzuraten, die jüngst veröffentlichten Updates für iOS, iPadOS und macOS schnellstmöglich einzuspielen.