M3 iMac: iFixit zerlegt neuen Mac und zeigt Neuerungen im Inneren

Seit Ende Oktober dieses Jahres steht ein neuer iMac mit M3-Chip zum Kauf bereit. Während sicherlich einige iMac-Fans auf ein bedeutenderes Upgrade gehofft hatten, hat Apple im Wesentlichen lediglich den M3-Chip in das Gehäuse des iMac 2021 verbaut. Aber gibt es wirklich nichts Neues im Inneren des neuen iMacs? Das bekannte Reparatur-Portal iFixit hat einen Teardown von Apples neuestem All-in-One-Desktop veröffentlicht, um diese Frage zu beantworten.

In einem Teardown-Video zeigt iFixit, was sich im Inneren des M3 iMac befindet. Ähnlich wie schon das M1-Modell ist der M3-iMac innen ziemlich spärlich ausgestattet. Alles ist so kompakt, dass der größte Teil des Rechners am unteren Rand des iMacs untergebracht ist. Nichtsdestotrotz ist der Zugang zu den internen Komponenten des iMacs nicht gerade einfach, denn dazu muss der Bildschirm entfernt werden, der mit Klebstoffen befestigt ist.

Bluetooth- und WLAN-Antennen hinter dem Apple-Logo

Viele Schrauben und Aufkleber schützen die Hauptplatine, zudem gibt es empfindliche Kabel, die den Bildschirm mit dem Rest der Hardware verbinden. Wie bei der vorherigen Generation befinden sich die WLAN- und Bluetooth-Antennen hinter dem Apple-Logo. Apple stellt seine Kunden nach wie vor vor die Wahl, ob sie einen iMac mit dem Standardständer oder mit einer eingebauten VESA-Halterung haben möchten. Der Ständer lässt sich nachträglich abnehmen, um einen VESA-Adapter zu installieren, aber dazu muss der iMac auch zerlegt werden.

Insgesamt sieht alles genauso aus wie beim M1-iMac, allerdings gibt es einen großen Unterschied: Während der M1 iMac zwei Knopfzellen hat, hat der neue iMac nur eine. iFixit scherzt sogar, dass der M3-iMac die „am häufigsten austauschbare Batterie“ in einem Apple-Gerät hat. Der iFixit-Teardown zeigt auch einen Blick auf das Kühlsystem des iMacs, den M3-Chip und die USB-C-Anschlüsse. Das gesamte YouTube-Video des Teardowns haben wir euch unter dem Artikel eingebunden.

Fotos: iFixit.