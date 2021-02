Macs mit M1-Chip: Nutzer berichten von übermäßiger SSD-Beanspruchung

In den neuesten Macs mit Apples eigenem Apple Silicon M1-Prozessor soll es nach Angaben mehrerer Nutzer zu einer exzessiven Beanspruchung des internen SDD-Speichers beim Schreiben und Lesen von Daten kommen. Diese Tatsache könnte sich deutlich auf die Lebensdauer der SSD, und damit auch auf die Gesamt-Lebenszeit des M1-MacBooks, auswirken.

Unter anderem berichten M1-Mac-User auf Twitter und im Linus Tech Tips-Forum von alarmierenden SSD-Reports. Im LTT-Forum heißt es unter anderem,

„Einige professionellere Benutzer der neuen M1-MacBooks erleben in relativ kurzer Zeit extrem hohe Laufwerks-Schreibvorgänge. Die schwersten Fälle haben etwa 10-13% des maximal zulässigen TBW-Werts der SSDs ‚verbraucht‘ (angesichts ihrer Kapazität und der Verwendung von Werten für gleichwertige am Markt verfügbare NVMe-Laufwerke).“

Sollte sich dies bestätigen, könnten einige der SSDs, je nach Nutzung und Konfiguration, nicht einmal ein halbes Jahr lang halten. Da SSD-Festplatten nicht auf mechanischen Bauteilen, sondern auf Chips basieren, verfügen sie je nach Nutzung zum Schreiben und Lesen über eine vorbestimmte Lebensdauer. Ergo: Je mehr der Nutzer Daten auf eine SSD schreibt, desto eher wird sie anfällig für Performance-Einbußen, Fehler oder Datenbeschädigungen.

Da der SSD-Speicher bei den neuen M1-Macs direkt auf das Logic Board gelötet wird, wäre ein kompletter Austausch des Macs notwendig. Im Normalfall sollte eine SSD bei regelmäßiger Nutzung durchaus bis zu 10 Jahre lang halten – in den neuen M1-Macs könnte sich die Lebensdauer basierend auf den Berichten jedoch auf nur zwei Jahre reduzieren. Bei Twitter berichtet der User Hector Martin, dass sein MacBook Pro mit 2 TB SSD-Speicher und 16 GB RAM bereits nach zwei Monaten eine Gesamtnutzung von 3 Prozent aufweist.

2TB 16GB model. 3% used.

That means that for a 256GB model, proportionally, you’d expect ~30% usage.

If this is accurate, some of these machines aren’t going to last half a year to 100%.

And that’s a 16GB model. 8GB should be worse.

Holy shit. https://t.co/9HcmaYgJPT

— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021