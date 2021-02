Documents von Readdle: Update fügt neue Siri-Kurzbefehle hinzu

Documents von Readdle (App Store-Link) gehört sicherlich zu einem der besten Datei-Management-Apps, die sich kostenlos nutzen lassen. Die Entwickler von Readdle reichen in regelmäßigen Abständen Neuerungen, Optimierungen und Verbesserungen ein – auch das aktuellste Update auf Version 7.7.0 bringt umfassende Änderungen für den Datei- und Dokumenten-Manager mit.

Bei diesem Update wurde ein klarer Fokus auf Siri und die damit verbundenen Kurzbefehle gelegt. So ist es mit Documents von Readdle nun möglich, in den Einstellungen der App zahlreiche Shortcuts zu erstellen, um die Anwendung per Sprache steuern zu können. Wir listen einige der Optionen nachfolgend auf:

Musik abspielen : Sagen Sie Siri, dass Sie Musik hören möchten. So können Sie beim Autofahren oder Kochen Musik hören, ohne Ihr Telefon dafür berühren zu müssen.

: Sagen Sie Siri, dass Sie Musik hören möchten. So können Sie beim Autofahren oder Kochen Musik hören, ohne Ihr Telefon dafür berühren zu müssen. Browser öffnen : Gehen Sie noch schneller online, indem Sie einen Sprachbefehl verwenden.

: Gehen Sie noch schneller online, indem Sie einen Sprachbefehl verwenden. Nach Dateien suchen : Aktivieren Sie die Suche in Dokuments und finden Sie sofort genau das, was Sie gerade brauchen.

: Aktivieren Sie die Suche in Dokuments und finden Sie sofort genau das, was Sie gerade brauchen. Zuletzt verwendete Dateien oder Favoriten öffnen : Wechseln Sie zu den wichtigsten Dateien, indem Sie einfach Siri fragen.

: Wechseln Sie zu den wichtigsten Dateien, indem Sie einfach Siri fragen. VPN aktivieren: Surfen Sie sicher im Internet und greifen Sie von überall auf Ihre Lieblings-Websites zu.

Documents von Readdle steht in Version 7.7.0 ab sofort allen Usern der App kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Die Nutzung der Anwendung ist grundsätzlich kostenlos, für Premium-Features fallen entsprechende In-App-Käufe an.