MagSafe Duo Ladegerät von Apple wird immer günstiger

Wir müssen gar nicht groß darüber diskutieren: Das MagSafe Duo Ladegerät für das iPhone 12 und die Apple Watch ist ein ziemlich teurer Spaß. 149 Euro fordert Apple für das Ladegerät, das nicht nur zwei Geräte gleichzeitig aufladen kann, sondern sich auch zusammenklappen und einfach transportieren lässt.

Was allerdings auch auffällt: Bereits einen Monat nach dem Start im November fing der Preis an zu fallen. Und aktuell haben wir einen neuen Tiefststand erreicht. Mehrere Händler bietet das MagSafe Duo Ladegerät für nur noch 114,90 Euro an – unter anderem könnt ihr ganz bequem bei Amazon zum Sparpreis bestellen. Mehr als 20 Prozent Rabatt auf ein Apple-Produkt, das ist schon recht ordentlich.

Spannend ist das MagSafe Duo Ladegerät vor allem aufgrund seiner kompakten Größe. Am Bestimmungsort angekommen – und das kann natürlich auch euer Nachttisch sein – wird das Ladegerät einfach aufgeklappt. Auf die linke Seite wird dann einfach ein Qi-fähiges iPhone aufgelegt, wobei die 12er-Modelle vom MagSafe-Anschluss profitieren und automatisch an der richtigen Position andocken. Auf der rechten Seite gibt es einen Ladepuck für die Apple Watch, der auch aufgestellt werden kann.

Gerade aufgrund der Möglichkeit, das Ladegerät zusammengeklappt einfach transportieren zu können, finde ich echt klasse. Wenn ihr also auch schon mal für die Zeit vorsorgen möchtet, in der wir mal wieder aus unseren eigenen vier Wänden herauskommen, dann könnt ihr jetzt bei Amazon zuschlagen. Zu viel Zeit solltet ihr euch im Zweifel aber nicht lassen, denn uns ist nicht bekannt, wie lange der Aktionspreis gültig ist.