Maske erkannt: iPhone mit der Apple Watch automatisch entsperren

Mit iOS 14.5 und watchOS 7.4 wird das Entsperren des iPhones deutlich einfacher, wenn man eine Maske trägt. Zuerst müsst ihr die Funktion aber aktivieren und sicherstellen, dass eure Apple Watch mit einem Passcode geschützt ist.

iPhone mit Apple Watch entsperren

Einstellungen öffnen. Face ID & Code wählen. iPhone-Passcode eingeben. Etwas runter scrollen und bei „Mit Apple Watch entsperren“ die eigene Apple Watch aktivieren. (Sollte die Option ausgegraut sein, müsst ihr zuerst die Updates von iOS 14.5 und watchOS 7.4 einspielen)

Das ganze funktioniert nur dann, wenn ihr mindestens ein iPhone X mit Face ID und eine Apple Watch Series 3 oder neuer im Einsatz habt. Gleichzeitig, wie schon erwähnt, muss die neuste Software installiert werden, ebenso müssen WLAN und Bluetooth eingeschaltet sein.

In der Praxis eine gute Hilfe

Wenn ihr euer iPhone nun entsperren wollt und eine Maske tragt, erkennt Face ID diese, schaltet euer iPhone aber dennoch frei, wenn ihr eure entsperrte Apple Watch am Handgelenk habt. Das funktioniert wirklich sehr gut und ist eine enorme Erleichterung. Was nicht funktioniert: Zahlungen mit Apple Pay freigeben. Hier wird entweder das nackte Gesicht oder eben der Code benötigt. Aber: Wenn ihr eh eine Apple Watch am Handgelenk tragt, zahlt einfach mit der Uhr. Hier wird kein Code benötigt.