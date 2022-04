Mega-Gewinnspiel: Bowflex Max Trainer M9 im Wert von 2.799 Euro gewinnen

Anfang des Jahres habe ich den Bowflex Max Trainer M9 getestet. Eigentlich sollte der Trainer nach dem Test wieder zum Hersteller zurück, allerdings ist Bowflex an uns heran getreten und hat uns gefragt, ob wir den Max Trainer M9 nicht unter den appgefahren Lesern und Leserinnen verlosen wollen. Da haben wir kurzerhand zugestimmt – alle Details zur Gewinnspielteilnahme findet ihr unten.

Vorab noch ein paar Worte zum Gerät selbst: Der Bowflex Max Trainer M9 ist ein Fitnessgerät, das deutlich platzsparender als ein großes Laufband ist. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Training auf dem Gerät macht Spaß – es ist eine Kombination aus Stepper und Stairmaster. In der zugehörigen JRNY-App könnt ihr dann diverse Workouts starten.

Gleichzeitig gibt es eine Anbindung an Apple Health, um Aktivitätsdaten zentral speichern zu können. Ebenso könnt ihr über das Display Netflix, Prime Video oder Disney+ starten, wobei hier ein aktives Abonnement vorausgesetzt wird. Nach den ersten Workouts hat man sich an das Gerät gewöhnt und kann den Pfunden den Kampf ansagen. Hier verbrennt man nicht nur ordentlich Kalorien, sondern stärkt auch die Beine, den Rumpf oder auch den Po.

Klickt euch für alle Details noch einmal in meinen Testbericht.

Am Gewinnspiel teilnehmen

Vorab die Info: Wir verlosen genau den Bowflex Max Trainer M9, den ich getestet habe. Dieser ist wieder abgebaut und wird später auf Palette an euch verschickt. Und wir kennen es alle: Hat man ein Paket einmal ausgepackt, kann man die Einzelteile nie wieder mehr so verpacken wie im Original. Daher: Der Aufbau wird sich etwas schwieriger gestalten, da die Schrauben zum Beispiel nicht mehr sortiert sind, sondern alle in einem großen Beutel vermischt sind. Mit der beiliegenden Anleitung sollte es dennoch kein Problem sein das Gerät ordnungsgemäß aufzubauen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr das verlinkte Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 30. April 2022 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird danach per E-Mail kontaktiert und später hier bekanntgegeben.