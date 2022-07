Menu Bar Controller für Sonos erhält großes Update

Falls ihr bei euch zuhause einen oder mehrere Lautsprecher von Sonos im Einsatz habt, seid ihr vielleicht schon einmal über den Namen Alexander Heinrich gestolpert. Der Entwickler hat mit Lyd eine fantastische Sonos-App für die Apple Watch herausgebracht. Und auch für den Mac bietet er eine praktische Anwendung an: Menu Bar Controller (App Store-Link).

Die 2,99 Euro günstige Anwendung wollen wir heute in den Fokus rücken, denn in dieser Woche wurde ein großes Update auf Version 5.0 veröffentlicht, dass zahlreiche neue Funktionen liefert und die Steuerung des Sonos-Systems direkt vom Mac-Desktop aus weiter erleichtert.

Die Handhabung des Menu Bar Controllers ist denkbar einfach: Die gerade einmal 5,1 MB große Anwendung nistet sich als Icon in der Menüleiste ein und kann mit einem Mausklick geöffnet werden. Dort lassen sich dann Wiedergabe, Lautstärke und Gruppierungen steuern. Mit Version 5.0 sind zudem die folgenden Updates hinzugekommen:

Shortcuts Integration

Heimkino Einstellungen

Sprachnachrichten direkt aus der App oder als Shortcut

Songslider

Schlummer Timer

Automatisches Wechseln des Haushalts

Suchfunktion in den Sonos Favoriten

Schwebendes Icon welches angezeigt wird, wenn die Menüleiste zu voll ist

Automatische Auswahl des aktuell spielenden Lautsprechers

Neue und Übersichtlichere Einstellungen

Das spannende neue Bezahlmodell von Menu Bar Controller

Interessant finde ich zudem das neue Bezahlmodell, das Alexander Heinrich für den Menu Bar Controller eingeführt hat. Nach dem initialen Kauf für 2,99 Euro erhält man alle aktuellen Funktionen und alle Updates in den kommenden zwölf Monaten. Danach darf man alle zu diesem Zeitpunkt integrierten Funktionen dauerhaft nutzen, bekommt aber keine neuen Funktions-Updates mehr.

Diese gibt es dann wieder für zwölf Monate, wenn man den In-App-Kauf „Funktions-Update“ für 2 Euro kauft. Das gefällt mir deutlich besser als ein Abo und wird so ähnlich auch schon in einigen anderen Apps, wie beispielsweise iConnectHue, angewandt. Immerhin hat man so die Wahl, ob man noch mal etwas bezahlen möchte oder ob die vorhandenen Funktionen ausreichen.