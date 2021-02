Microsoft To Do: Aufgaben jetzt im iOS 14-Widget ansehen

Ihr plant euren Tag, eure ToDos und eure Aufgaben in der kostenlosen iOS-App „Microsoft To Do“ (App Store-Link)? Mit dem neusten Update auf Version 2.37 könnt ihr fortan auch Widgets auf dem iOS 14-Homescreen nutzen.

Hier stehen alle Größen zur Verfügung. Im kleinsten Widget wird lediglich das Datum und eine Aufgaben angezeigt, außerdem gibt es ein Widget, über das man schnell eine neue Aufgaben eintragen kann. In den größeren Varianten können direkt mehr Aufgaben eingesehen werden. Das Abhaken funktioniert im Widget nicht, hier wird man direkt in die App weitergeleitet.

Microsoft macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass Widgets auch gestapelt werden können. So lassen sich die Widgets von Microsoft To Do und Microsoft Outlook beispielsweise miteinander verbinden.

Microsoft To Do steht als Gratis-App zum Download bereit, ist 87,7 MB groß und mit iOS 11 und neuer kompatibel. An dieser Stelle empfehlen wird: Werft auch einen Blick auf die Microsoft Lists-App.