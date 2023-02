MLS Season Pass: Apple streamt nur in 1080p, kein 4K

Seit dem 1. Februar kann man den MLS Season Pass buchen – die neue Saison der höchsten Fussball-Liga in den USA startet am 25. Februar. Bevor das erste Spiel angepfiffen wird, hat die MLS per Pressemitteilung weitere Details zum Streaming-Angebot veröffentlicht.

Die Fans kommen in den Genuss einer verbesserten Produktionsqualität, wenn sie Spiele über den MLS Season Pass ansehen. Dieser bietet mehr Kameraperspektiven, 1080p-Video, Dolby 5.1-Audio und verbesserte Daten und Grafiken bei der Live-Übertragung von Spielen während der gesamten Saison für eine bessere Spielfeldabdeckung, Wiederholungen und Geschichten rund um die Vereine und Spieler. Ein dynamisches neues Grafikpaket für den MLS Season Pass rückt die MLS-Clubs in den Vordergrund und bietet neue und aufregende Möglichkeiten zur Einbindung von Statistiken und erweiterten Datenvisualisierungen.

Gleichzeitig gibt es neue Formate, unter anderem gibt es den MLS Countdown, also ein Vorprogramm, das auf Englisch und Spanisch verfügbar ist. Das Format MLS 360 bietet Live-Einblicke in jedes Spiel und berichtet über jedes Tor, jeden Elfmeter und jede große Rettungstat sowie über Analysen und Diskussionen. Fans können zudem eine vollständige Zusammenfassung des Spieltags über MLS Wrap-Up erhalten – eine Live-Berichterstattung nach dem Spiel, die auf Englisch und Spanisch verfügbar ist.

Auf der Webseite www.mlssoccer.com/schedule könnt ihr den Spielplan und alle Ergebnisse einsehen. Am 25. Februar treffen die Teams Nashville und New York City aufeinander und werden die neue Saison eröffnen.

Fans können den MLS Season Pass in der Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison oder für 99 Euro für die gesamte Saison abonnieren. Wer bereits Apple TV+ abonniert hat, kann sich zu einem Sonderpreis von 11,99 Euro pro Monat und 69 Euro pro Saison registrieren. Über die Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement mit ihrer eigenen Apple ID und ihrem eigenen Passwort teilen.