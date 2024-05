MyShipTracking: Schiffsverkehr-App erstrahlt in neuem Gewand

In wenigen Wochen beginnen in einigen Bundesländern wieder die Sommerferien, und damit auch die Reisezeit auf Fähren, Segelschiffen, Zeit in Häfen und am Strand, und mehr. Möchte man vor Ort schauen, welche Schiffe vor Anker liegen, wo sich die eigene Fähre gerade befindet, oder welcher Koloss am Horizont auf dem Meer entlang schippert, eignen sich Schiffstracker-Apps wie MyShipTracking (App Store-Link).

Letzteres hat nun ein Update spendiert bekommen, das die Anwendung auf Version 2.0 anhebt und damit auch ein neues Design einführt. Die letzte Aktualisierung für MyShipTracking gab es im Sommer 2018, so dass eine Überarbeitung dieses Bereiches definitiv Sinn ergibt. MyShipTracking kann kostenlos auf iPhones und iPads geladen werden, finanziert sich über Werbeeinblendungen und benötigt neben 84 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die App nicht, alle Inhalte können in englischer Sprache abgerufen werden.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 2.0 von MyShipTracking sieht die App sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad deutlich moderner aus. Es gibt beispielsweise in der Kartenansicht nun auch eine neue Tool-Leiste, in der Werkzeuge wie eine 3D-Ansicht von Häfen, ein Maßband zum Messen von Entfernungen und eine Ebenenauswahl bereitstellt. So kann noch schneller auf viel genutzte Funktionen zugegriffen werden.

Viele Detailinfos für Fans von großen Pötten

Ähnlich wie auch bei anderen Schiffstrackern wie MarineTraffic bietet auch MyShipTracking beim Antippen eines entdeckten Schiffes viele weitere Detailinfos: Neben Fotos und der aktuellen Route, Fahrtgeschwindigkeit und Kurs kann man auch auf die zuletzt angefahrenen Häfen und Schiffsinfos wie MMSI- und IMO-Nummer, Baujahr, Maße, Gewicht, Flagge und Schiffstyp einsehen. Vor allem Shipspotter kommen in diesem Bereich voll auf ihre Kosten.

Wer möchte, kann besonders interessante Schiffe auch eigenen Flotten hinzufügen, um sie und ihre Position jederzeit im Blick behalten zu können. Um Favoriten festzulegen, bedarf es allerdings eines Nutzerkontos bei MyShipTracking. So oder so ist eine App wie diese ein toller Zeitvertreib, sobald man sich am Meer, an größeren Seen oder schiffbaren Flüssen befindet.