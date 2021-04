MySkoda: Ich habe jetzt eine App für mein Auto

Es gibt unter euch sicherlich viele, die ein richtig tolles Auto fahren. Ein Tesla zum Beispiel. Oder einen Mercedes oder Audi. Einen Wagen, der schon vollständig vernetzt ist. Ich bin da eher zurückhaltender. Von 2016 bis Ende des vergangenen Jahres war ich mit einem Seat Leon Kombi unterwegs, zwischenzeitlich bin ich auf einen Leihwagen umgestiegen und seit Mittwoch ist er endlich am Start: Mein neuer Skoda Octavia IV.

In einem vorherigen Artikel rund um das Thema Elektromobilität und das Aufladen von E-Autos habe ich euch ja bereits wissen lassen, dass mein neues Auto ein Plugin-Hybrid ist. Wir haben uns bewusst für diese Technik entschieden, da wir den Wagen in der heimischen Garage an einer Steckdose aufladen können und selten weiter als 50 Kilometer fahren. Den Alltag können wir also rein elektrisch zurücklegen und wenn man dann doch mal weiter fährt, was vielleicht alle paar Wochen vorkommt, muss man sich auch keine Gedanken machen.

Im Vergleich zu meinem vorherigen Fahrzeug, das auch schon über CarPlay verfügt hat, bin ich echt begeistert, was sich mittlerweile alles getan hat. So kann ich jetzt kabelloses CarPlay verwenden, was zumindest an den ersten paar Tagen echt super funktioniert hat und eine echte Erleichterung im Alltag ist. Es ist kein Kabel mehr notwendig, das iPhone wird drahtlos in der Ladeschale aufgeladen und auf kurzen Strecken kann man es einfach in der Jacken- oder Hosentasche lassen.

Mit Skoda Connect gibt es viele praktische Extras

Richtig spannend wird es beim meinem Skoda Octavia allerdings dank Skoda Connect und dem Zusammenspiel mit der MySkoda-App. Hier kann ich nicht nur sehen, ob die Türen verriegelt und die Fenster geschlossen sind, ich kann das Auto auch Hupen oder Blinken lassen, um es beispielsweise nachts auf einem Parkplatz einfacher wieder finden zu können.

Was ich bisher noch nicht ausprobieren konnte, aber fast noch spannender finde: Auch auf die Klimatisierung kann ich per App zugreifen. Einfach die gewünschte Zieltemperatur einstellen und schon wird der Innenraum entweder gekühlt oder erwärmt. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn das Fahrzeug am Strom hängt. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man während der Fahrt weniger Energie verbraucht und der Verbrennungsmotor im Zweifel später zugeschaltet werden muss. Ganz egal im Sommer oder Winter – das wird echt eine feine Sache.

Einfach nur genial ist dagegen das Gefühl, rein elektrisch unterwegs zu sein. Im Stand ist es absolut leise, man hört keinen Motor und trotzdem kann man einfach so losfahren. Das hört sich hier vielleicht ein bisschen dämlich an, aber das muss man definitiv selbst erlebt haben.

Und was will ich euch mit diesem Artikel nun mitteilen? Natürlich vor allem, dass ich mich wirklich sehr über meinen neuen Wagen freue. Aber eben auch, dass es mit CarPlay und vor allem Wireless CarPlay eine tolle Verbindung zwischen iPhone und „Autoradio“ gibt. Zudem liefert der Hersteller, in meinem Fall Skoda, eine kleine praktische App mit zusätzlichen Funktionen. Vor allem aber möchte ich euch aber ermutigen, beim möglicherweise anstehenden Autokauf auch die Optionen Plugin-Hybrid oder E-Auto mit in Betracht zu ziehen, wenn ihr das mit dem Aufladen am Wohnort oder der Arbeit hinbekommt.