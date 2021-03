Unterwegs mit dem E-Auto: Welche Apps könnt ihr empfehlen?

In dieser Woche schaue ich gespannt auf mein Telefon, denn ich erwarte einen Anruf vom Autohaus Borgmann aus Bottrop: Mein im vergangenen Jahr bestellter Skoda Octavia soll endlich geliefert werden. Auch dank der aktuell sehr lukrativen Förderung habe ich mich für ein Leasing eines Plugin-Hybriden entschieden.

Doch während hier bei uns in der Nachbarschaft ein dicker Audi-Firmenwagen mit E-Kennzeichen Tag und Nacht am Straßenrand steht und das Ladekabel vermutlich noch nicht einmal angerührt wurde, habe ich vor, die Akkus in meinem neuen Kombi regelmäßig zu laden und alle Strecken des Alltags rein elektrisch zurückzulegen. Der Benziner soll tatsächlich nur ein Backup für längere Strecken sein.

Als absoluter Frischling auf dem Gebiet bin ich nun etwas auf eure Hilfe angewiesen. Falls ihr auch mit einem Plugin-Hybrid oder gar einem kompletten E-Auto unterwegs seid, dann schreibt doch mal in die Kommentare, welche Apps ihr für das iPhone empfehlen könnt, wenn es rund um das Thema Aufladen geht.

Ich starte diese Woche mit EnBW mobility‪+

Ich werden es zum Start erst einmal mit EnBW mobility‪+ (App Store-Link) probieren. Dort ist bereits ein Account angelegt und ich bin schon gespannt, wie der erste Ladevorgang läuft. Mit Preisen zwischen 0,29 bis 0,49 Euro pro Kilowattstunde scheint es auch einer der günstigeren Anbieter auf dem Markt zu sein. Zudem macht die App auf den ersten Blick einen aufgeräumten und übersichtlichen Eindruck.

Vielleicht habt ihr ja einen Geheimtipp, wie man beispielsweise am schnellsten kostenlose Ladesäulen findet. Solche findet man ja beispielsweise schon bei Ikea und einige Supermärkte haben angekündigt, ein ähnliches Angebot aufbauen zu wollen. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr hier bereits machen konntet und was da auf mich zukommt.