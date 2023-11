Netatmo Außenkamera mit Homekit Secure Video auf 166,99 Euro reduziert

Die smarte Außenkamera Netatmo Presence ist am Black Friday im Angebot und wird in einer speziellen Amazon-Edition angeboten. Bei dieser Edition liegt eine MicroSD-Karte mit 8 GB direkt dabei. Im Angebot ist nur die schwarze Variante.

Netatmo Presence in Schwarz für 166,99 Euro statt 289,99 Euro (Amazon-Link)

Netatmo Presence mit Sirene in Schwarz für 182,99 Euro statt 299,99 Euro (Amazon-Link)

Die Outdoor-Sicherheitskamera kann dank einer speziellen Erkennungstechnologie zwischen Menschen, Tieren und Autos unterscheiden. Außerhalb des Hauses platziert, analysiert Presence in Echtzeit, ob sich eine Person um das Haus bewegt, ein Auto auf den Hof fährt oder sich ein Tier auf dem Grundstück befindet. Die Kamera versteht, was sie sieht, und benachrichtigt, wenn etwas im überwachten Bereich erkannt wird. Benachrichtigungen und Videoaufnahmen der Netatmo Presence sind dabei nutzerorientiert: Der User selbst entscheidet, über welche Vorkommnisse er informiert werden will.

Mit der HomeKit-Unterstützung kann der Bewegungsmelder der Presence auch für andere Geräte genutzt werden. Wer das Außenlicht manuell einschalten möchte, kann das auch mit einem HomeKit-Schalter tun, etwa dem Eve Button. Ebenfalls praktisch: Mit dem Siri-Befehl “zeige mir die Kamera”, springt man direkt zur aktuellen Live-Ansicht.

Mit Homekit Secure Video

Mit dabei ist HomeKit Secure Video, wofür iCloud+ benötigt wird. Die Anzahl der HomeKit Secure Video-Kameras, die man zur Home-App hinzufügen kann, hängt vom iCloud+-Plan ab. 50 GB erlaubt eine Kamera, der 200 GB Plan bis zu fünf und beim 2 TB Plan ist die Anzahl unbegrenzt. Das Videomaterial wird in der iCloud gespeichert und kann immer und überall abgerufen werden. Alles ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, und die Videos werden dem iCloud-Speicher nicht angerechnet. Ihr könnt HomeKit Secure Video auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV nutzen.

Das Video wird von der HomeKit-Steuerzentrale privat analysiert, indem Informationen auf dem Gerät verwendet werden, um festzustellen, ob Personen, Haustiere oder Autos anwesend sind. Ihr könnt euch die Aktivitäten der letzten 10 Tage in der Home-App ansehen. Optional können Videos herkömmlich lokal auf der MicroSD-Karte gespeichert werden.

