Neue Angebote für euch: Breaking Deals und Weekend Deals XXL

Wie sieht es eigentlich mit der Shopping-Welt abseits von Amazon aus? Ich habe mir am Dienstag eine neue Kaffeemaschine bei Saturn bestellt und war positiv überrascht: Bereits am nächsten Tag wurde mir das große Paket zugestellt – viel besser würde es mit Prime auch nicht klappen. Es lohnt sich also auch durchaus, mal bei MediaMarkt und Saturn vorbei zu schauen, zumal aktuell wieder neue Angebote gestartet sind.

Bei MediaMarkt gibt es noch bis zum Wochenende die Breaking Deals mit Angeboten aus verschiedenen Kategorien. Eine versandkostenfreie Lieferung gibt es dabei ab einem Warenwert von 59 Euro. Alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite, wir haben einige Highlights für euch herausgesucht.

Auch bei Saturn gibt es in den kommenden vier Tagen noch zahlreiche Angebote, hier unter dem Namen Weekend Deals XXL. Auch hier haben wir uns mal durch die Liste mit dutzenden Angeboten geklickt und einige Highlights für euch herausgesucht.