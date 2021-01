Evernote Home: Neues Dashboard für einen schnellen Überblick

Evernote wurde im Herbst 2020 als neu entwickelte Version für alle Plattformen veröffentlicht. Die Weiterentwicklung geht weiter und als neue Funktion gibt es nun einen Home-Bereich in Evernote. Sowohl in der Desktop- als auch in der App-Version.

Auf dem neuen Dashboard könnt ihr viele Infos, Notizen, Events, Details und mehr auf einen Blick sehen. Dabei könnt ihr selbst entscheiden, welche Daten angezeigt werden sollen. Als Basis und Plus-Nutzer gibt es drei Standard-Widgets: Notizen, Post-It und Zuletzt gespeichert. Premium- und Business-Kunden können zudem auf Notizbücher, angeheftete Notizen, Tags und Kurzbefehle zugreifen.

Der neue Home-Bereich wird in den kommenden Wochen für Mac, Windows, Evernote Web, iOS und Android verfügbar gemacht. Wer alle Home-Kacheln nutzen will, kann Premium kostenlos ausprobieren.