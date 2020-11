Neue Funktionen integriert: Todo-App Things für macOS Big Sur optimiert

Völlig neue Widgets

Die praktischen neuen Widgets von Things sind nun auf dem Mac verfügbar! Sie können jede beliebige deiner To-do-Listen anzeigen – konfiguriere Widgets einfach in der Mitteilungszentrale. Auf einen Blick siehst du, was du heute zu erledigen hast und was für die Zukunft geplant ist, du verlierst dringende Projekte nicht aus den Augen und filterst Listen nach Tags – die Möglichkeiten sind unbegrenzt!