Neue Ugreen MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh, Kickstand, USB-A und USB-C

Ugreen führt eine neue MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh (Amazon-Link) ein. Diese wird wie gewöhnlich als eine Art Rucksack auf die Rückseite des iPhones geheftet, welches dann mit Storm versorgt wird. Durch die erhöhte Kapazität von 10.000 mAh ist die Powerbank größer als Apples Variante und misst 11,3 x 6,8 x 1,9 Zentimeter.

Als weitere Besonderheit gibt es einen Kickstand auf der Rückseite, mit dem man die Powerbank samt iPhone aufstellen kann. So könnt ihr im Hochformat all eure Nachrichten und Benachrichtigungen im Blick behalten, im Querformat könnt ihr entspannt einen Film ansehen. Neben der Möglichkeit ein iPhone via MagSafe aufzuladen, bietet die neue Powerbank zusätzlich einen USB-A und USB-C Anschluss – ihr könnt also bis zu drei Gerte gleichzeitig aufladen.

Über kabelloses Laden sind maximal 15 Watt möglich, das iPhone bekommt vermutlich nur 7,5 Watt. Der USB-C Port kann 20 Watt Power Delivery liefern, der USB-A Port 22,5 Watt. Die Powerbank selbst lässt sich nur via USB-C aufladen. Man kann davon ausgehen, dass sich die Werte verringern, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig auflädt – diese Spezifikationen werden noch nicht gelistet.

Die neue Ugreen Powerbank mit MagSafe, Kickstand, USB-A und USB-C kann für 64,99 Euro erworben werden. Sobald wir ein Testmuster vorliegend haben, gibt es von unserer Seite aus weitere Details.