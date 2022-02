Neues Angebot: 3 Monate TIDAL HiFi Plus für 2 Euro oder TIDAL HiFi für 1 Euro

Solltet ihr auf ein durchgängiges Musik-Streaming-Abo verzichten und immer nur die Angebote nutzen, könnt ihr TIDAL (App Store-Link) jetzt wieder günstiger buchen. Diesmal zahlt ihr für 3 Monate TIDAL HiFi Plus nur 2 Euro oder für 3 Monate TIDAL HiFi nur 1 Euro (zum Angebot). Nach Ablauf der drei Monate wird dann automatisch der Normalpreis berechnet. Natürlich könnt ihr vor Ablauf kündigen, dann verlängert sich der Tarif nicht.

Über den Link könnt ihr euch registrieren und dann auf das gesamte Sortiment zugreifen. Insgesamt gibt es über 80 Millionen Titel und 350.000 Videos. Bei TIDAL gibt es neben einer Standard-Musik-Flatrate, die mit 9,99 Euro Monatsgebühr zu Buche schlägt und eine AAC-Streaming-Qualität von 320 Kbit/s bietet, auch eine High Quality-Option mit FLAC-Dateien in 1.411 Kbit/s für monatliche 19,99 Euro. Mit HiFi Plus gibt es sogar bis zu 9216 Kbit/s, Audio in Master-Qualität, Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio. Um letztere Abos nutzen zu können, sollte man laut Angaben des Anbieters mindestens über eine Internetverbindung von 2 Mbit/s verfügen.

Das Angebot richtet sich an Neukunden und ist bis zum 15. Februar 2022 gültig. Ihr könnt euch auch für den Familien-Plan entscheiden, bei dem bis zu sechs Nutzer über einzelne Profile auf TIDAL zugreifen können.