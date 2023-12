Nomad Stand One Max: 3-in-1 Ladestation für iPhone, Watch & AirPods

Der für seine hochwertigen Ladelösungen bekannte Hersteller Nomad hat mit dem Nomad Stand One Max ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das ein iPhone, die Apple Watch und die AirPods gleichzeitig aufladen kann. Mit 180 US-Dollar alles andere als günstig, dafür gibt es hier aber echtes MagSafe mit 15 Watt.

Das iPhone wird einfach per MagSafe an die Station geheftet und wird schnell mit 15 Watt aufgeladen. Nomad hat eine offizielle MFi-Zertifizierung, gleiches gilt auch für die Apple Watch. Die Apple Watch 7 oder neuer kann innerhalb von 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden. Die Apple Watch wird dazu auf das integrierte Lademodul gelegt.

Das Design des Ladeständers scheint nicht ganz durchdacht zu sein. Nutzt man sein iPhone nur im Hochformat, ist der Nomad Stand One Max eine gute Wahl, möchte man das iPhone aber auch im Querformat und eventuell im StandBy-Modus nutzen, geht das nur, wenn keine Apple Watch geladen wird. Ansonsten ist die Apple Watch im Querformat im Weg.

Auf der Basis unten könnt ihr eure AirPods auflegen und kabellos aufladen. Ein 2 Meter langes USB-C Kabel ist mit dabei, ein 30 Watt Netzteil müsst ihr aber selbst stellen. Der Nomad Stand One Max ist in Schwarz und Silber erhältlich. Der deutsche Preis sowie der Verkaufsstart in Deutschland sind noch nicht bekannt. Sobald sich das ändert, informieren wir euch umgehend.