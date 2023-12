Twinkly: 25 Euro Rabatt auf smarte Lichterketten

Gestern haben wir in unserem Adventskalender ein großes Paket von Twinkly verlost. Falls ihr kein Losglück hattet und euch jetzt noch selbst um eine smarte Weihnachtsbeleuchtung kümmern müsst, dann haben wir gute Nachrichten: Zusammen mit Lampenwelt gibt es für besonders schnelle Leserinnen und Leser einen Rabatt in Höhe von 25 Euro. Zudem werfen wir in einem Video noch einmal einen genauen Blick auf die neuen Twinkly Candies.

So kommt ihr an 25 Euro Rabatt

Um den Gutscheincode DE23-Appgefahren25 zu verwenden, müsst ihr euch zunächst bei Lampenwelt als Kunde registrieren – dazu genügen aber Mailadresse und Passwort. Die Lieferdaten müsst ihr dann ja später eh angeben. Zudem gelten für den Gutschein die folgenden Bedingungen:

25 Euro Rabatt ab 50 Euro Mindestkaufpreis

Gültig vom 12.12. bis 17.12.2023

Einlösbar auf das gesamte Sortiment außer Philips Hue

Einmalig pro Kunde einlösbar nach Registrierung im Shop

Insgesamt 25 Einlösungen möglich

Die Twinkly Candies im Video

Die neue Twinkly Candies haben wir euch ja bereits in einem Testbericht vorgestellt. Heute wollen wir noch einmal einen genauen Blick auf die smarten Lichterketten mit USB-C und App-Anbindung werfen. Genauer gesagt in einem kleinen Video:

Die Twinkly Candies mit einer Länge von 6 Metern und 100 LEDs kosten bei Lampenwelt weniger als 50 Euro, hier könnt ihr den Gutschein also nicht direkt einlösen. Die 12 Meter langen Lichterketten mit 200 LEDs könnt ihr mit dem Gutschein aber sehr günstig bekommen. Beispielsweise die Twinkly Candies in Herz-Form, die nach Abzug des Gutscheins 37,61 Euro kosten, oder die etwas neutraleren Perlen für 43,93 Euro.

Auch andere spannende Twinkly-Produkte

Neben den Twinkly Candies hat Lampenwelt auch noch zahlreiche andere Twinkly-Produkte im Angebot, viele davon sind auch noch rechtzeitig bis Weihnachten bei euch. Hier einige Beispiele, den Rabatt in Höhe von 25 Euro und die Versandkosten von 5,95 Euro bei einem Gesamtwert von 99 Euro habe ich bereits eingerechnet:

Bitte bedenkt, dass der Gutschein nur 25 Mal einlösbar ist. Wie schnell das geht, liegt leider nicht in unserer Hand.