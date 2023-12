Netflix: Das sind die meistgesehenen Serien und Filme

Ein schnödes, doch gleichsam „gehaltvolles“ Excel-Sheet mit dem Titel „What We Watched: A Netflix Engagement Report“ hat der Streaming-Anbieter Netflix nun für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Darin ist zu lesen, welche Serien und welche Filme wie viele Stunden lang angesehen wurden. Unangefochten an der Spitze: Die erste Staffel der US-amerikanische Actionserie „The Night Agent“ mit Gabriel Basso in der Hauptrolle.

812.100.000 Stunden wurde „The Night Agent“ im ersten Halbjahr 2023 auf Netflix gestreamt. Damit rangiert die Serie um einen FBI-Agenten, der in eine tödliche Verschwörung verwickelt wird, unangefochten auf Platz 1 der Netflix-Charts. Dahinter folgt mit 665.100.000 Streaming-Stunden die zweite Staffel der Dramaserie „Ginny & Georgia“.

Sicherlich handelt es sich bei dieser Gegenüberstellung nicht um einen ganz geraden Vergleich. Denn serielle Inhalte können natürlich leichter mehr Streaming-Stunden generieren als Filme. Trotzdem dürfte es nicht nur für Film- und Serien-Fans interessant sein, zu erfahren, welche Titel auf Netflix besonders intensiv gestreamt werden.

Die Plätze drei bis fünf der am meisten gestreamten Shows auf Netflix belegen „The Glory – Staffel 1“ (622.800.000 Stunden), „Wednesday – Staffel 2“ (507.700.000 Stunden) und „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ (503.000.000 Stunden).

Mit Blick auf die am häufigsten gestreamten Filme holt sich der Action-Film „The Mother“ mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle und 249.900.000 Streaming-Stunden den Titel. Idris Elba und „Luther: The Fallen Sun“ schaffen es auf Platz zwei (209.700.000 Stunden). Chris Hemsworth und „Extraction 2“ rangieren auf dem dritten Platz (201.800.000).

Erfolg wird nicht nur in gestreamten Stunden gemessen

Netflix will den Erfolg seiner Serie und Filme allerdings nicht allein an der Anzahl gestreamter Stunden gemessen wissen. Der Streaminganbieter schreibt:

„Erfolg auf Netflix hat alle Formen und Größen und wird nicht allein durch die Anzahl der gestreamten Stunden bestimmt. Wir haben enorm erfolgreiche Filme und Fernsehsendungen, die sowohl weniger als auch mehr Stunden gesehen haben. Es kommt darauf an, ob ein Film oder eine Fernsehsendung sein Publikum begeistert – und wie groß dieses Publikum im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Titels ist.“

Das nun alle halbe Jahr erscheinende Spreadsheet soll Netflix’ Top Ten und Most-Popular-Liste ergänzen. Wollt ihr selbst einen Einblick in die Daten bekommen, könnt ihr die Datei hier herunterladen.

Welche Serien und Filme waren in diesem Jahr eure Favoriten auf Netflix?