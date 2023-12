NordVPN ab sofort mit neuer Apple TV-App

Mit tvOS 17 hat Apple die Möglichkeit für VPN-Apps auf dem Apple TV geebnet. Nun bietet mit NordVPN einer der beliebtesten VPN-Dienste eine App für den Big Screen an. Die NordVPN-App (App Store-Link) wurde auf Version 8.14.5 aktualisiert und kann bequem auf dem Apple TV installiert und genutzt werden.

tvOS 17 ist für das Apple TV 4K, Apple TV HD 2015 und neuer verfügbar. Über NordVPN könnt ihr euren Fernseher per VPN mit einem anderen Land verbinden und die Vorteile eines VPNs auch auf dem Big Screen nutzen. Unter anderem kann man so schnell und einfach ausländische Streaming-Inhalte freischalten oder auf Inhalte zugreifen, die sonst via Geoblocking gesperrt wären.

NordVPN für das Apple TV

Die NordVPN-App für das Apple TV ist einfach aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Verbindung zu einem favorisierten Server. Wenn ihr schon einen aktiven Account habt, könnt ihr die App kostenlos herunterladen und euch mit euren Daten einloggen und sofort loslegen.

Aktuelles Angebot bei NordVPN

Wenn ihr auf der Suche nach einem zuverlässigen VPN-Anbieter seid, der auch auf dem Apple TV vertreten ist, könnt ihr euch NordVPN günstiger sichern. Aktuell spart ihr bis zu 69 Prozent, bekommt 3 Monate gratis sowie einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro mit dazu (zum Angebot).