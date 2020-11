ÖPNV Navigator: Nahverkehrs-App jetzt mit iOS 14-Widgets und App Clips

Auch von meinen iOS-Geräten ist der ÖPNV Navigator (App Store-Link) nicht mehr wegzudenken. Die iOS-Anwendung kann kostenlos genutzt werden und finanziert sich über optionale Spenden an den Entwickler, die sich per In-App-Kauf tätigen lassen. Die App ist etwa 104 MB groß, benötigt iOS 10.3 bzw. watchOS 6.0 oder neuer auf dem Gerät, und kann in deutscher Sprache verwendet werden.

Die App bietet neben einer klassischen Reiseauskunft für ICE, IC, Regional-, U- und S-Bahnen, Busse, Tram, Fähren, Seilbahnen und Ruftaxen auch Echtzeitdaten mit Verspätungen, Zusatzinfos wie Gleise, Barrierefreiheit und voraussichtliche Fußwege, einen Abfahrtsmonitor für ausgewählte Haltestellen, über 240 komplette Netzpläne zum Download, einen Apple Watch-Support, eine Kalender- und Adressbuch-Integration, Erinnerungen, Ticketpreise, eine Teilen-Funktion und Favoriten-Widgets für das Benachrichtigungs-Center.

Entwickler Alexander Albers ist immer bemüht, neue Funktionen schnellstmöglich umzusetzen und in ein weiteres Update zu integrieren. Die zahlreichen Nutzer im App Store wissen das zu schätzen und bescheren der Anwendung bei bisher über 10.100 Bewertungen im Schnitt sehr gute 4,7 von 5 maximal möglichen Sternen in ihren Rezensionen.

Mit dem nun erfolgten Update auf Version 1.12 vom ÖPNV Navigator hat der Entwickler einige spannende Anpassungen für das neue iOS 14 vorgenommen. So gibt es nun eine Vielzahl an Widgets für den Homescreen in unterschiedlichen Größen für Abfahrten, Haltestellen, gespeicherte Orte und den Verlauf – insgesamt stehen derer 15 an der Zahl bereit. Die Widgets lassen sich wie gewohnt auch stapeln, so dass man gleich verschiedene Haltestellen oder Verbindungen an einem Platz unterbringen kann.

Widgets können keine Echtzeit-Infos anzeigen

Wichtig zu wissen: Der Entwickler gibt an, dass „aufgrund von Limitationen im Betriebssystem aktualisiert sich die Datengrundlage der Widgets nicht permanent, sondern nur alle 30 bis 60 Minuten. Echtzeitdaten können aus diesem Grund leider nicht mehr angezeigt werden.“ Ebenfalls neu in v1.12 vom ÖPNV Navigator ist eine Möglichkeit, Abfahrten einer Haltestelle über die mit iOS 14 eingeführten App Clips mit anderen Personen zu teilen. Entwickler Alexander Albers berichtet:

„Du kannst in der App den Abfahrtsmonitor von einer Haltestelle öffnen und ganz einfach mit jemandem teilen. Diese Person erhält einen Link, über den sie dieselben Abfahrten einsehen kann – und das, ohne überhaupt die App installiert haben zu müssen! Eine kleinere ‚Lite‘-Version der App wird dabei automatisch im Hintergrund heruntergeladen und ausgeführt. Dasselbe gilt übrigens auch für erstellte QR-Codes und NFC Tags.“

Weiterhin wurde die Zeit- und Datumsauswahl verbessert, es gibt neue Kontext-Menüs und optimierte Fehlermeldungen bei der Reiseauskunft, und für den Verbindungen-Kurzbefehl lassen sich nun auch Adressen und POIs festlegen. Und natürlich gibt es die üblichen Fehlerbehebungen und Optimierungen unter der Haube.