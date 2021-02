PDF Archiver: Dokument-Verwaltung führt neue Finanzierungs-Option ein

In immer mehr Haushalten hält ein papierloses Büro Einzug – das ist gut für die Umwelt und schont bei entsprechender Archivierung auch die Nerven. Denn wohl jeder Mac-User verfügt über zahlreiche Dokumente des täglichen Lebens, die in Papierform vorliegen. Möchte man diese dauerhaft digitalisieren und auf der Festplatte oder in der Cloud sichern, heißt es, sich um eine entsprechende Sortierung und Benennung der Dateien zu kümmern.

Wem diese Aufgabe zu mühselig ist, kann zur Mac-App PDF Archiver (Mac App Store-Link) greifen, die gratis samt Abo-Modell im deutschen Mac App Store erhältlich ist. Der PDF Archiver lässt sich ab macOS 11.0 installieren und benötigt dabei lediglich 4 MB an freiem Speicherplatz auf der Festplatte.

Mit dem PDF Archiver lassen sich bereits eingescannte Dokumente nach einem vorgegebenen Schema mit Datum, Beschreibung und Tags versehen – und das unabhängig vom verwendeten Betriebs- und Dateisystem. Durch die Verwendung von Tags, die auch mit dem macOS-Finder kompatibel sind, wird sichergestellt, dass die Dokumente bei Bedarf schnell wiedergefunden werden können.

PDF Archiver 1 wird langfristig durch Version 3 ersetzt

Wie Entwickler Julian Kahnert nun in einer E-Mail an uns berichtet, gibt es einige Änderungen beim PDF Archiver. Seit Version 3.0 der App ist diese auch mit macOS 11.0 kompatibel, PDF Archiver 1 steht aber auch weiterhin für macOS-Versionen vor Big Sur im Mac App Store zum Download bereit. „Längerfristig wird diese Version allerdings durch PDF Archiver 3 ersetzt“, erklärt Julian Kahnert.

Auch das Finanzierungs-Modell wurde angepasst. Schon vorher setzte PDF Archiver auf einen kostenlosen Download samt eines Abonnements. Nun gibt es die Möglichkeit der „wiederkehrenden Unterstützung“, wie der Entwickler es nennt, die eine zweiwöchige Testphase beinhaltet und im Anschluss 1,99 Euro/Monat bzw. 7,99 Euro/Jahr kostet. Neben diesen Abonnements ist nun auch eine lebenslange Lizenz vorhanden: „Wird diese ausgewählt, können alle aktuellen und zukünftigen Funktionen von PDF Archiver genutzt werden. Dieses Modell wurde aufgrund des zahlreichen Feedbacks von euren Lesern hinzugefügt“, so Kahnert. Die Lifetime-Lizenz kostet einmalig 29,99 Euro und kann ab sofort als In-App-Kauf im Mac App Store gebucht werden.