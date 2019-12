Im Online-Handel gibt es immer wieder Schnäppchen rund um Philips Hue. Starter-Sets, einzelne Lampen oder Zubehör wie Schalter und Bewegungsmelder sind mehrmals pro Woche günstiger erhältlich. Um die Übersichtlichkeit für euch zu erhöhen, sammeln wir alle Angebote ab sofort in diesem Artikel. Bei besonders guten Deals melden wir uns natürlich per Push-Mitteilung bei euch, damit ihr kein Schnäppchen aus der Hue-Welt verpasst. Noch mehr Hue-News gibt es bei uns im Hueblog.



Alle aktuellen Hue-Angebote im Überblick

21. Dezember: Amazon haut drei richtige Kracher raus. Aktuell bekommt ihr die neuste Generation der Hue White and Color Ambiance im 3er-Pack für nur 74,99 Euro. Die UVP für zwei Stück liegt regulär bei 99,99 Euro. Auch die Outdoot-Spot-Leuchte Lily gibt es heute im Doppelpack günstiger.

16. Dezember: Bei Amazon.de gibt es gerade die Hue Calla Outdoorleuchten günstiger. Das Basis-Set mit Netzteil kostet euch 72,57 Euro (Preisvergleich: 105,83 Euro), die Erweiterung ohne Netzteil kostet 58,09 Euro (Preisvergleich: 76 Euro).

11. Dezember: Ich weiß nicht, was sich Amazon dabei denkt, aktuell bekommt ihr allerdings einige Hue-Produkte zu einem sehr guten Kurs. Mein Favorit ist die Tischleuchte Signe oder das Starter-Set mit den GU10-Spots. Mal sehen, wie lange diese Preise gültig sind.

9. Dezember: Nach dem Black Friday geht es nun bei Amazon Italien weiter. Dort bekommt ihr zahlreiche Bundles zu guten Preisen, bestellt wird einfach mit dem deutschen Amazon-Account. Unter anderem bekommt ihr günstiger:

18. November: Bei Amazon Italien gibt es den Hue Outdoor LightStrip in der Länge 2 Meter für nur 58,89 Euro (Amazon-Link). Der nächste Preis liegt bei 75 Euro. Bestellen könnt ihr mit eurem deutschen Account, bezahlen könnt ihr mit Kreditkarte oder Lastschrift.

7. November: Bei Amazon bekommt ihr die Hue Go der ersten Generation derzeit für sehr gute 51,37 Euro. Im Vergleich zum knapp 30 Euro teureren Nachfolger müsst ihr auf die Bluetooth-Anbindung zur mobilen Steuerung verzichten und mit einem etwas schwächeren Akku leben. Wer die Hue Go zuhause als stationäres Stimmungslicht verwenden möchte, macht hier aber nichts verkehrt. (zum Angebot)

24. Oktober: Zum ersten Mal gibt es die neuen, verbesserten Philips Hue White and Color Ambiance GU10-Spots im Angebot. Statt 60 Euro pro Stück oder 100 Euro für ein Doppelpack zahlt ihr bei MediaMarkt aktuell nur 119 Euro für drei Spots. Das ist immer noch recht teuer, für 40 Euro pro Stück gab es die neuen Spots bisher aber noch nicht. Sie wurden technisch stark verbessert, sind kompakter und bieten nun das komplette Farbspektrum. (zum Angebot)

21. Oktober: Den erst vor einem Monat erschienenen Philips Hue Smart Plug bekommt ihr heute für 24,99 Euro und damit 5 Euro günstiger als im Internet-Preisvergleich. Zuschlagen könnt ihr bei MediaMarkt oder Saturn. Der smarte Zwischenstecker punktet mit perfekter Hue-Kompatibilität samt HomeKit-Anbindung und eignet sich wunderbar auch für den Einsatz einer Lichterkette am Weihnachtsbaum.

16. Oktober: Bei Amazon Spanien bekommt ihr aktuell ein richtig gutes Angebot für das Philips Hue Starter Set E27 mit Bridge und Dimmschalter. Drei bunte Lampen gibt es für 103 Euro, das sind rund 30 Euro weniger als in Deutschland. Verzichten müsst ihr nur auf die neue Bluetooth-Funktion der Lampen, ohnehin hat man aber mit der Bridge deutlich mehr Möglichkeiten. (Amazon-Link)

10. Oktober: Wenn ihr noch Lampen benötigt, die verschiedene Weißtöne wiedergeben können und zudem Zubehör benötigt, dann schaut bei „yourhome powered by Otto“ vorbei. Hier gibt es das Philips Hue White Ambiance Starter Set mit 3x E27 Lampen, Bridge und Dimmschalter für 84,99 Euro (zum Angebot). Nutzt bitte den Gutscheincode HERBST15. Der nächste Preis startet bei 89,99 Euro bei Amazon.

4. Oktober: Nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder ein richtiges gutes Hue-Angebot. Falls ihr euren Garten, eure Einfahrt oder eine andere Stelle eures Außenbereichs automatisch mit Licht versorgen wollt, könnt ihr den Hue Outdoor Sensor heute bei Amazon für 35,99 Euro bestellen. So günstig gab es den Hue Outdoor Sensor bisher noch nie. Zudem liegt der nächstbeste Preis aktuell bei 45,94 Euro, ihr könnt also fast 10 Euro sparen – das nenne ich mal einen richtig guten Deal. (Amazon-Link)

1. September: Bei MediaMarkt git es neue Angebote. Die Marktabholung ist kostenlos, bei Versand fallen 1,99 Euro an. Folgende Deals gibt es:

2m LightStrip Plus + 1m Erweiterung für 59 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 75 Euro

2x Philips Hue E14 White and Color Ambiance + Bridge für 79 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich:

2x Philips Hue E27 White and Color Ambiance + Bridge für 79 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 89 Euro

2x Philips Hue GU10 White and Color + Bridge für 79 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 99 Euro

Beachtet bitte, dass hier noch die alten GU10 Lampen verkauft werden.

14. August: Bei Saturn.de gibt es bis morgen um 9 Uhr folgende Angebote:

Hue White E27 für 11 Euro (zum Angebot)

Hue Wireless Dimming Kit E27 für 19 Euro (zum Angebot)

Hue Living Colors Iris für 59 Euro (zum Angebot)

Hue Color E14 3er-Pack für 99 Euro (zum Angebot)

Hue Color E27 3er-Pack mit Bridge für 111 Euro (zum Angebot)

Hue Milliskin Einbauspot für 30 Euro (zum Angebot)

15. Juni: Heute Abend können Schnäppchenjäger bei Saturn zuschlagen, denn dort gibt es über 30 Outdoor-Produkte von Philips Hue zum Sonderpreis. Schaut einfach mal vorbei, ob etwas für euch dabei ist. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen bietet Saturn die aktuellen besten Preise im Netz – und vielleicht ist ja euer Wunschprodukt dabei, unter anderem gibt es den Bewegungsmelder, das Flutlicht und den LightStrip günstiger. (zu den Angeboten)

28. Mai: Bei MediaMarkt gibt es zwei neue Angebote.

Das Doppelpack Hue Bewegungsmelder (für den Innenbereich) kostet jetzt nur 50 Euro (zum Angebot). Im Preisvergleich muss man mindestens 60 Euro bezahlen.

(für den Innenbereich) kostet jetzt nur 50 Euro (zum Angebot). Im Preisvergleich muss man mindestens 60 Euro bezahlen. Zudem gibt es das E14 Starter-Set mit zwei Lampen und einer Bridge für 89 Euro (zum Angebot). Der nächste Preis liegt bei 106 Euro.

8. Mai: Bei Amazon Spanien gibt es ein Starter-Set mit der aktuellen Bridge, drei bunten E27-Lampen und einem Dimmschalter für 99,95 Euro. Selbst mit den Versandkosten, am Ende kommt man bei einem Set auf einen Gesamtpreis von 103,05 Euro, liegt man noch deutlich unter dem aktuellen Internet-Preisvergleich in Deutschland. Hierzulande zahlt man für das gleiche Set mindestens 133,95 Euro. Ihr könnt also im Vorbeigehen 30 Euro sparen. (Amazon-Link)

30. April: Bei Amazon Frankreich gibt es gerade den 5m Outdoor LightStrip inklusive Bewegungssensor für nur 133,19 Euro inklusive Versand nach Deutschland. Der Preisvergleich liegt bei 180 Euro. Hinweis: Bei Amazon Frankreich könnt ihr euch mit eurem deutschen Account einloggen, müsst aber zwingend mit Kreditkarte bezahlen. (Amazon-Link)

Update um 16:50 Uhr: Das Angebot ist vorbei. 17. April: Bei Amazon in Deutschland gibt es gleich das nächste Angebot. Zwei Hue White GU10 zusammen mit einer Hue White E27 gibt es für nur 34,95 Euro – somit spart man im Internet-Preisvergleich knapp 15 Euro und zahlt nur 11,65 Euro pro Leuchtmittel. (Amazon-Link)

17. April: Amazon Frankreich legt noch einen obendrauf. Durch einen weiteren automatischen Gutschein reduziert sich der Preis des Philips Hue Outdoor LightStrip 5m auf nur noch 98,92 Euro. Besser geht es kaum! Ggf. müsst ihr auf der Produktseite direkt unter dem Preis noch „Utiliser le coupon de EUR 10,00“ ankreuzen. (Amazon-Link)

16. April: Amazon Frankreich verkauft den Philips Hue Outdoor LightStrip mit einer Länge von fünf Metern aktuell für 127,95 Euro. Das ist aber längst noch nich alles: Ab einem Einkaufswert von 100 Euro gibt es bei Amazon Frankreich für ausgewählte Artikel aktuell einen Gutschein in Höhe von 25 Euro, der auch auf den Outdoor LightStrip automatisch angewendet wird. So kommt ihr am Ende auf einen Gesamtpreis von 107,85 Euro. In Deutschland kostet der Outdoor LightStrip mindestens 135 Euro, der offizielle Preis von Philips Hue liegt sogar bei 159 Euro. (Amazon-Link)

15. April: Zum Abschluss der Frühlings-Angebote-Woche packt Amazon noch einmal die fünf Angebote aus, die es bereits vor acht Tagen gab. Besonders interessant dürfte hier der LightStrip Plus samt der ein Meter langen Erweiterung für 56,94 Euro sein.

12. April: Im Smart Home Online-Shop tink.de gibt es aktuell vier verschiedene Hue Starter-Sets bestehend aus jeweils drei Lampen, Bridge und Dimmschalter mit dem praktischen Innr Smart Plug SP 120 als kostenlose Zugabe. Die Steckdose lässt sich problemlos mit der Hue Bridge koppeln, um alle möglichen Geräte ein- und ausschalten zu können. Bei den Starter-Sets liegt tink.de preislich mit anderen Händlern auf einem Niveau, der Innr SP 120 kostet normalerweise knapp 30 Euro.

Philips Hue White Ambiance and Color E27 Starter Kit + gratis Innr SP 120 für 133,95 Euro (zum Angebot)

Philips Hue White Ambiance and Color GU10 Starter Kit + gratis Innr SP 120 157,95 Euro (zum Angebot)

Philips Hue White Ambiance E27 Starter Kit + gratis Innr SP 120 für 99,95 Euro (zum Angebot)

Philips Hue White Starter Kit E27 + gratis Innr SP 120 für 74,95 Euro (zum Angebot)

28. März: Nachdem es in den letzten Wochen ruhiger war, meldet sich heute Amazon Spanien mit einem Kracher zurück. Dort bekommt ihr die Philips Hue Phoenix als White Ambiance Deckenleuchte nämlich für rund 104,78 Euro inklusive Versand, was ein richtig, richtig guter Preis ist. In Deutschland zahlt man für die Deckenleuchte mindestens 225 Euro, es ist also eine Ersparnis von mehr als 50 Prozent drin. Die Besonderheit der Phoenix: Es sind mehrere Lichtquellen integriert, die sich sogar unabhängig voneinander steuern lassen. So kann man unten für eine direkte Beleuchtung und oben für eine indirekte Beleuchtung sorgen oder beide Leuchtmittel zusammen verwenden, um bis zu 2.700 Lumen zu erreichen. (Amazon-Link)

23. Februar: Auch bei MediaMarkt gibt es neue Angebote:

3x Hue White und Color Ambiance E27 + Bridge für 90 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 124 Euro

3x Hue White & Color Ambiance E14 für 95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 130 Euro

Hue White und Color Starter Set GU10 + Bridge für 85 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 111 Euro

23. Februar: Heute gibt es bei Amazon vier neue Angebote:

Philips Hue LightStrip Plus Set 3m für 59,30 (Amazon-Link) – Preisvergleich: 74 Euro

Philips Hue White and Color Ambiance E27 LED Lampe Dreierpack für 93,10 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 112 Euro

Philips Hue White und Color Ambiance GU10 LED Lampe Starter Set für 125,69 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 165 Euro

Philips Hue LightStrip+ Basis Set, inkl. Bridge für 79,80 Euro (Amazon-Link) – Preisvergleich: 98 Euro

14. Februar: Ein sehr guter Preis für den Philips Hue LightStrip Plus. Für den zwei Meter langen Leuchtstreifen plus eine ein Meter lange Erweiterung zahlt ihr bei Amazon Spanien nur 58,60 Euro und damit rund 20 Euro weniger als im Internet-Preisvergleich. Zur Bezahlung könnt ihr euren deutschen Account verwenden, benötigt aber eine Kreditkarte. (Amazon-Link)

10. Februar: Bei Amazon.de gibt es heute als Tagesangebot das Starter Set mit zwei bunten E27-Lampen und Bridge für 79,99 Euro, der Preisvergleich startet aktuell bei 94,80 Euro. Auf dieses Set gibt es kein zusätzliches Cashback.

3. Februar: Heute gibt es vier spannende Preise bei Amazon Deutschland. Um auf die günstigen Preise zu kommen, müsst ihr auf der Produktseite direkt unter dem Preis den Coupon aktivieren.

Eine Besonderheit ist das Starter-Set. Hier könnt ihr im Rahmen der aktuell laufenden Cashback-Aktion noch einmal 15 Euro von Philips zurück erhalten, so dass ihr auf einen Endpreis von 72,99 Euro kommt.

31. Januar: Heute Abend könnt ihr bei Saturn sparen. Neben mehreren Hue Bundles mit dem Wireless Dimming Kit bestehend aus Hue White E27 und dem praktischen Dimmschalter gibt es auch die coolen HomeKit-Leuchtstäbe Lifx Beam zum günstigsten Preis im Netz.

zwei bunte E27 Lampen mit Bridge und Wireless Dimming Kit für 99 Euro

zwei bunte E14 Lampen mit Bridge und Wireless Dimming Kit für 99 Euro

zwei Hue Play in schwarz und Wireless Dimming Kit für 129 Euro

Lifx Beam für 139 Euro

20. Januar: Bei Amazon gibt es heute zehn verschiedene Hue-Bundles. Am interessantes ist der LightStrip Plus, hier kosten das Set mit 3 Meter Leuchtstreifen aktuell nur 61,54 Euro (Amazon-Link), im Preisvergleich startet der nächste Preis bei 66 Euro. Die anderen Bundles sind preislich nicht ganz so gut, hier findet ihr alle Angebote.

10. Januar 2019: Update: Der Preis ist leider schon wieder gestiegen, mit 38,44 Euro aber auch noch ok. Bei Amazon Spanien gibt es den Hue Tap inklusive Versand für 32,64 Euro (Amazon-Link) – der Preisvergleich startet bei 47 Euro. Wie immer gilt: Ihr könnt euch mit eurem deutschen Account einloggen, könnt aber nur mit Kreditkarte bezahlen. Wenn ihr euch noch einmal über den Schalter informieren wollt, klickt euch in diesen Artikel.