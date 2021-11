Philips Hue: Tolle Angebote bei Click-Licht und Proshop

Dank der Amazon-Angebote gehört Philips Hue in den letzten Tagen schon zu den beliebtesten Produkten in der appgefahren-Leserschaft. Daher wollen wir heute auch noch einmal einen Blick auf zwei Aktionen werfen, die heute gestartet sind. Gespart werden kann in zwei uns bestens bekannten Shops, wir haben alle Angebote für euch gesammelt.

Los geht es bei Click-Licht.de, einem Lampenhändler aus unserer (fast) Nachbarstadt Recklinghausen. Über die Aktionsseite gelangt ihr zu zahlreichen Angeboten, unter anderem sind auch Twinkly und Hersteller wie Ledvance, Paulmann oder Q-Smart mit dabei.

Aber es gibt eben auch einige Hue-Angebote, die ihr in der folgenden Liste im Detail sehen könnt. Bitte beachtet, dass der Versand ab einem Bestellwert von 50 Euro kostenlos ist, ansonsten werden 4,99 Euro berechnet.

Noch mehr Angebote im Proshop

Der dänische Proshop, der für 5,49 Euro über seine deutschen Webseite auch zu uns liefert, hat noch viel mehr Angebote auf Lager. Hier gehen wir stark davon aus, dass die einige der Highlights bereits nach kurzer Zeit ausverkauft sein werden. Hier solltet ihr euch mit der Bestellung also nicht zu viel Zeit lassen.

Philips Hue Highlights bei Proshop

Philips Hue Leuchten

Philips Hue Outdoor

Hue Lily 4er-Pack für 219 Euro (Preisvergleich: 291 Euro)

Hue Resonate Doppelpack + Outdoor Sensor für 189,90 Euro (Preisvergleich: 271 Euro)

Philips Hue Zubehör

Hue Smart Plug 3er-Pack für 56,90 Euro (Preisvergleich: 72 Euro)

Hue Dimmschalter v2 Doppelpack für 25,90 Euro (Preisvergleich: 34 Euro)

Philips Hue Leuchtmittel

Bitte beachtet, dass unabhängig vom Bestellwert noch Versandkosten in Höhe von 5,49 Euro anfallen. Das ist aus meiner Sicht gerade bei größeren Bestellungen ärgerlich, aber auch so sind die Preise mehr als attraktiv. Am besten macht ihr also eine große Bestellung, um den Versand nicht doppelt und dreifach bezahlen zu müssen.