PICNIC: Mit dieser Gratis-App zaubert ihr einen tollen Himmel in eure Fotos

Die Entwickler von ESTSoft beschreiben ihre eigene Foto-Anwendung PICNIC (App Store-Link) mit den Worten „die geniale Wetterkamera“. Der Download der etwa 141 MB großen Anwendung erfordert iOS 10.0 oder neuer, und ist für iPhone und iPad kostenlos. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die App bisher noch nicht, allerdings ist diese aufgrund der geringen Verwendung von Text auch so problemlos nutzbar.

„Wir bieten dir alle Möglichkeiten – egal, ob es regnet oder bewölkt ist, nichts wird dich je wieder davon abhalten, einen brillanten Schnappschuss zu machen“, erklären die Entwickler im App Store. „Egal wo du bist, PICNIC kann dich zu einem herrlichen Morgen in Santorini oder zu einem verträumten Sonnenuntergang in Paris entführen. PICNIC bearbeitet mit natürlichen und künstlerischen Retuschierfilter die Atmosphäre und den Hintergrund deiner Fotos.“

Insgesamt stehen in PICNIC ganze 30 Fotofilter mit verschiedenen atmosphärischen Farb- und Himmelkombinationen zur Verfügung. In ihrer Wolken- und Farbintensität lassen sich diese auch über zwei Schieberegler individuell anpassen. PICNIC versteht sich dabei sowohl mit Fotos, die bereits in der Camera Roll vorliegen, als auch mit solchen, die direkt mit der Kamera aus der App heraus aufgenommen worden sind.

Speichern in hoher Auflösung & Verzicht auf Werbung

Die fertigen Werke lassen sich dann abschließend entweder in sozialen Medien oder anderen Apps teilen, oder auch in der Fotobibliothek des iOS-Gerätes herunterladen. Erfreulicherweise liegen die fertigen Ergebnisse dann auch in hoher Auflösung vor – bei mir waren es bei Bildern, die mit meinem iPhone XR geschossen wurden, 4.032 x 3.024 Pixel.

PICNIC verzichtet darüber hinaus auf eine Anmeldepflicht sowie Werbung, In-App-Käufe, Wasserzeichen oder Abonnements und liefert in vielen Fällen wirklich sehr gute und stimmungsvolle Werke. Probiert die App, die aktuell mit sehr guten 4,8 von 5 Sternen im App Store bewertet wird, daher gerne einmal aus.