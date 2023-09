Pixelmator Pro bekommt verbesserte Unterstützung für PDF-Dateien

Neben einigen anderen Anwendungen wie ReadKit, Things oder iA Writer hat Pixelmator Pro (App Store-Link) auf meinen Macs einen absoluten Stammplatz. Ich bin sicherlich nicht der größte Grafik-Künstler, ich nutze das bezahlbare Werkzeug aber immer wieder für kleinere oder größere Aufgaben. Heute gibt es mal wieder ein Update im Mac App Store.

Die Neuerungen in Pixelmator Pro im Überblick

Pixelmator Pro 3.4 bietet eine komplett überarbeitete PDF-Engine und damit verbunden auch zahlreiche neue Werkzeuge zur Bearbeitung von PDF-Dateien. „Von nun an kannst du einzelne Seiten aus mehrseitigen PDF-Dokumenten öffnen und bearbeiten, einzelne Ebenen von Vektor-PDFs bearbeiten und problemlos Änderungen an PDFs vornehmen, die in iWork Programmen wie Keynote, Pages, Safari und anderen erstellt wurden“, fasst das Entwicklerteam von Pixelmator Pro zusammen.

Die einzelnen Funktionen werden im hauseigenen Blog von Pixelmator Pro noch einmal detailliert beschrieben. Besonders spannend ist dabei sicherlich die Unterstützung von PDF-Dateien mit mehreren Ebenen, was ganz neue Möglichkeiten der Bearbeitung bietet.

Pixelmator Pro ist aktuell im Angebot

Letztlich bietet die Mac-App deutlich mehr Optionen und Werkzeuge, als sich nur um PDF-Dateien zu kümmern. Pixelmator Pro ist ein leistungsstarkes Bildbearbeitungsprogramm, das ausschließlich für den Mac entwickelt wurde. Es bietet eine umfangreiche Sammlung von Werkzeugen für die Bearbeitung von Fotos und Videos, Malerei, Illustration, Grafikdesign, ebenenbasierte Bearbeitung und vieles mehr. Unter der Haube stecken die neuesten und leistungsstärksten Mac-Technologien, darunter Core ML, Metal und Swift.

Anlässlich des Updates bekommt ihr Pixelmator derzeit etwas günstiger. Derzeit gibt es 33 Prozent Rabatt, so dass ihr im App Store nur 39,99 Euro bezahlt. Regulär kostet Pixelmator Pro 59,99 Euro.