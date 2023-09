iRobot Roomba j9+ Reihe: Neue Saug- und Wischroboter mit intelligenten Features

In den letzten Jahren hat sich am Markt für Saug- und Wischroboter einiges getan: Die Geräte sind immer intelligenter, eigenständiger und zuverlässiger geworden. Ein gutes Beispiel dafür ist das aktuelle Flaggschiffmodell S8 Pro Ultra von Roborock, das über eine automatische Wischwasser-Versorgung und eine Wischmop-Reinigung verfügt. Oder unser aktueller Spitzenreiter, der Dreame L20 Ultra.

Auch der bekannte Hersteller iRobot will mit der neuen Roomba j9-Reihe und seinen zwei Modellen nun in noch smartere Sphären vordringen: Dem Saugroboter Roomba j9+ sowie dem kombinierten Saug- und Wischroboter Roomba Combo j9+. Letzterer verfügt über eine sogenannte neue „Clean Base“, einer automatischen Absaugstation, die automatisch Schmutz entleert und den Roboter automatisch mit Flüssigkeit auffüllt. iRobot berichtet weiter:

„Der Roomba Combo j9+ Saug- und Wischroboter ist in seiner Klasse führend. Er wurde entwickelt, um Schmutz, Tierhaare und Ablagerungen mit unübertroffener Präzision zu beseitigen. Sein 4-stufiges Reinigungssystem und die einzigartigen Dual-Gummibürsten sorgen für eine 100 Prozent stärkere Saugleistung und ein Schrubben mit Druck. Und im Gegensatz zu konkurrierenden 2-in-1 Saug- und Wischrobotern, die ihre Wischpads kaum oder gar nicht anheben, können Kunden dank iRobots D.R.I. (Dry Rug Intelligence) darauf vertrauen, dass ihr Roomba Combo j9+ selbst hochflorige Teppiche sauber und trocken hält. Möglich wird dies durch sein einzigartiges Auto-Retract Mopping System, das das Wischpad ganz nach oben hebt und auf dem Roboter ablegt, wenn dieser einen Teppich erkennt, und damit nasse Flecken verhindert werden.“

Die iRobot OS-Technologie soll bis zu 7x schneller eine genaue Karte der Wohnung erstellen und automatisch Räume benennen. Sie ermöglicht es dem Roomba Combo j9+ auch, Unordnung wie Schuhe, Kabel, Rucksäcke, Kleidung, Haustiere und sogar feste Haustierhinterlassenschaften zu erkennen und zu umfahren. Mit dem Feature „Dirt Detective“ antizipiert der Roomba Combo j9+ den Reinigungsbedarf für jeden Raum im Haus, passt die Einstellungen automatisch an und reinigt die schmutzigsten Räume zuerst, basierend auf den Erkenntnissen aus der Reinigungshistorie. Dadurch muss man nie planen, wo man reinigen soll. Um hartnäckige Verschmutzungen auf Hartböden zu beseitigen, macht SmartScrub das Wischpad noch ein bisschen fitter, indem er vorwärts und rückwärts arbeitet und gleichzeitig Druck nach unten ausübt.

Die neue Clean Base Absaugstation mit automatischem Auffüllen unterstützt den Roomba Combo j-Series Saug- und Wischroboter mehr denn je: Sie leert den Schmutz für bis zu 60 Reinigungstage und füllt Flüssigkeit für bis zu 30 Tage für die autonome Reinigung nach. Die Clean Base ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über eine holzähnliche Oberfläche, die gleichzeitig als Nutzfläche dienen kann. Außerdem bietet sie Platz für zusätzliche Beutel und Wischpads. Es ist die bisher leiseste Clean Base von iRobot und wurde so konzipiert, dass sie beim Entleeren von Schmutz und Nachfüllen von Flüssigkeit weniger Lärm erzeugt.

Roomba j9+ Staubsaugerroboter: Leistungsfähig bei Schmutz und Staub

Der Roomba j9+ ist laut Aussage des Herstellers „der leistungsstärkste und intelligenteste Saugroboter von iRobot“ und wurde für die gründliche Reinigung und Erfrischung größerer Haushalte und solcher mit Haustieren entwickelt. Basierend auf jahrelanger Reinigungsforschung wurde er mit 100 Prozent mehr Saugkraft, einem länger haltenden Akku sowie mehr Haustierfunktionen als jeder andere Saugroboter ausgestattet.

Mit der Carpet-Boost-Technologie, einem 3-stufigen Reinigungssystem und zwei Gummibürsten, erkennt der Roomba j9+ automatisch die Art des Bodens und passt seine Reinigungsleistung so an, dass er alles vom Staubsaugen bis hin zum Aufnehmen und Entfernen von Tierhaaren aus tiefen Teppichen erledigen kann. Wenn er mit der Reinigung fertig ist, kehrt der Roomba j9+ in die kleine und schlanke Clean Base Absaugstation zurück, wo er sich bis zu zwei Monate lang automatisch entleert. Wie der Roomba Combo j9+ kann der Roomba j9+ mit Dirt Detective frühere Reinigungsvorlieben, -muster und -zeiten analysieren. Dadurch kann er automatisch die Räume priorisieren, die die meiste Aufmerksamkeit benötigen, und kann Einstellungen wie die Saugkraft und die Anzahl der Reinigungsdurchgänge für jeden Raum individuell anpassen.

Dank iRobot OS und der Imprint Smart Mapping-Technologie verstehen der Roomba Combo j9+ und Roomba j9+ auch mehr Sprachbefehle: Man kann den Roboter mit Alexa, Google Assistant oder Siri koppeln und ihm sagen, dass er bestimmte Räume oder in der Nähe von bestimmten Objekten wie Sofas, Theken, Esstischen oder einem Herd reinigen soll.

Mit der PrecisionVision-Navigation können Roomba Combo j9+ und Roomba j9+ auch genau erkennen, was vor ihnen liegt, und wenn es ein Objekt gibt, das sie vermeiden sollten, weichen sie aus. Dazu gehören Kabel, Tiernäpfe und -spielzeug, Katzentoiletten, Katzen, Hunde und Haustierhinterlassenschaften. iRobots P.O.O.P. (Pet Owner’s Official Promise = Versprechen an Haustierhalter) garantiert ein Ersatzgerät, falls der Roomba jemals über versehentliche Haustierverschmutzungen fährt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Roomba Combo j9+ und der Roomba j9+ sind ab dem heutigen 11. September auch in Deutschland im Vorverkauf unter www.irobot.de erhältlich und werden ab Ende September ebenso bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Der Roomba Combo j9+ Saug- und Wischroboter ist zu einer UVP von 1.399 Euro erhältlich, der Roomba j9+ Saugroboter für eine UVP von 999 Euro. Das Update auf iRobot OS 7.0 wird derzeit weltweit an die iRobot-Kundschaft ausgeliefert.