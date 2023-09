Soundcore Space One: Over-Ear-Lautsprecher im Test

AirPods Max, Bose Quietcomfort oder Sony 1000 – es gibt auf dem Markt zahlreiche grandiose Kopfhörer mit aktivier Geräuschunterdrückung. Aber für ein paar Over-Ear-Kopfhörer mal eben mehrere Hundert Euro auf den Tisch legen? Das kommt sicherlich nicht für jeden in Frage – und genau hier kommen die Anker Soundcore Space One ins Spiel.

Angesichts der teuren Marken-Kopfhörer freuen wir uns über jeden Neuzugang aus dem niedrigeren Preissegment, beispielsweise die Ende August gestarteten Soundcore Space One von Anker. Für einen Preis von 99,99 Euro (Amazon-Link) könnt ihr den Kopfhörer in einer von drei verschiedenen Farben bestellen – wir haben ihn bereits für euch ausprobiert.

Automatische Klanganpassung dank Hear ID in der Soundcore-App

Fangen wir mit dem Lieferumfang des Soundcore Space One an, der weniger überraschend ist. Neben den Kopfhörern selbst bekommt ihr ein Klinkenkabel und einen einfachen Stoffbeutel in der passenden Farbe, dazu gesellt sich ein ziemlich kurzes und schwarzes USB-A auf USB-C-Kabel, mit dem die Soundcore Space One aufgeladen werden kann. Eine ziemlich unspektakuläre Sache.

Gekoppelt werden die Soundcore Space One per Bluetooth 5.3 mit zusätzlicher Unterstützung der Soundcore-App. Ein Blick in die Anwendung lohnt sich auf jeden Fall, denn hier können nicht nur einige manuelle Einstellungen vorgenommen werden. Besonders empfehlenswert ist Hear-ID, mit dem der Equalizer automatisch und passend zu euren persönlichen Vorlieben eingestellt wird. So könnt ihr den Klang der Soundcore Space One noch besser auf eure Bedürfnisse und Wünsche einstellen.

Der Klang ist an dieser Stelle in gutes Stichwort. Für den Preis von unter 100 Euro darf man sicherlich keine Wunder erwarten – und die gibt es beim neuen Anker-Kopfhörer auch nicht. Ich persönlich würde den Klang als solide beschreiben, es fehlt auf jeden Fall etwas Bass. Insgesamt ganz sicher kein akustisches Highlight, aber auch eben kein Reinfall. Am Ende wohl dem Preis absolut angemessen.

Die Anker Soundcore Space One punkten mit dieser Funktion

Das echte Highlight ist dagegen die Geräuschunterdrückung. Hier muss sich der Soundcore Space One sicherlich nicht vor deutlich teurerer Konkurrenz verstecken. Nervige Hintergrundgeräusche, etwa im Zug, werden souverän herausgefiltert. Und selbst Stimmen werden recht gut unterdrückt, was angesichts des Preises schon bemerkenswert ist.

Klasse ist auch das Umschalten auf den Transparenz-Modus. Regulär muss man dazu einfach die Hand auf die linke Ohrmuschel legen und kann so problemlos eine Durchsage im Zug verstehen. Über die App kann aber auch noch eine Beta-Funktion aktiviert werden: Sobald man selbst anfängt zu sprechen, wechselt der Kopfhörer in den Transparenz-Modus. Das ist schon ziemlich cool gelöst. Etwas schade: Es kann aktuell nur eine der beiden Möglichkeiten genutzt werden.

Etwas Abstriche muss man bei den Soundcore Space One nur bei der Materialqualität machen. Insbesondere die durch das Klicken auf die Knöpfe erzeugten Geräusche wirken wirklich nicht hochwertig. Glücklicherweise macht man das ja nun aber auch nicht die ganze Zeit, während man Musik mit den neuen Anker-Kopfhörern hört.

Etwas undurchsichtig ist die aktuelle Preisgestaltung von Anker. Die normalerweise 150 Euro teuren Soundcore Space Q45 bekommt man derzeit schon für unter 100 Euro, also für ziemlich genau den gleichen Preis. Sie bieten einen deutlich besseren Klang als die Soundcore Space One, können aber bei der Geräuschunterdrückung nicht ganz mithalten. Sollte für euch ein Over-Ear-Kopfhörer von Anker ganz oben auf der Wunschliste stehen, müsst ihr euch zwangsläufig für einen „Fokus“ entschieden – entweder die etwas effektivere Geräuschunterdrückung oder der sattere Klang.

soundcore by Anker, Space One Kabellose Over-Ear Bluetooth Kopfhörer, Aktives Noise... 2X STÄRKERE SPRACHREDUZIERUNG: Um auf belebten Straßen absolute Konzentration zu gewährleisten, haben wir jetzt die perfekten kabellosen Kopfhörer...

NOISE CANCELLING MIT BIS ZU 98%*: Die adaptive Geräuschunterdrückung deiner kabellosen Kopfhörer erkennt externe Geräusche und führt eine...